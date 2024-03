"Eureka! Funziona!": studenti a scuola di imprenditoria

"Eureka! Funziona!": il Comune di Cerro ha detto sì al progetto per far conoscere l'imprenditoria nelle scuole.

"Eureka! Funziona!", studenti-imprenditori

Il Comune di Cerro ha detto sì, per il secondo anno, al progetto "Eureka! Funziona", che educa al saper fare e all'imprenditoria, promosso da Federmeccanica e da Confindustria Altomilanese, in partnership con l'Istituto scolastico statale Strobino che vedrà coinvolte, oltre a quelle di Cerro, anche altre scuole dell'Altomilanese, per la precisione quelle di Legnano, Parabiago e Magnago. Il progetto, che punta a far scoprire nuove cose interessanti ai fini della voglia di fare e dell’imprenditoria, interesserà ben 251 studenti, 12 classi e 30 insegnanti.

Il progetto

"Per la nostra Amministrazione comunale è importante aderire a questo tipo di iniziative, che ci permettono di investire in questi progetti per permettere ai nostri ragazzi di scoprire il mondo della meccanica e della manualità più da protagonisti - affermano il sindaco Nuccia Berra e l’assessore all’Istruzione Daniel Dibisceglie - 'Eureka' rappresenta un’iniziativa educativa di orientamento a cui crediamo fermamente, utile a far crescere gli imprenditori del domani e appassionare gli studenti fin dalla tenera età alla cultura tecnica e scientifica".

Nella pratica, il progetto vedrà una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale gli studenti saranno protagonisti. Progetteranno e costruiranno un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali; i diversi progetti realizzati saranno poi presentati e valutati da parte di una giuria deputata a scegliere il progetto maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc.

"L'obiettivo del progetto riguardo lo sviluppo, sin dalla scuola primaria, delle attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda - proseguono il primo cittadino e l’assessore - I partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Siamo onorati di poter ospitare, per il secondo anno consecutivo, la giornata conclusiva del progetto 'Eureka! Funziona!': è importante insegnare ai nostri ragazzi la manualità e la tecnica di lavori che ora necessitano sempre più di personale".