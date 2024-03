I "Cromatismi emotivi" in mostra a Corbetta

Rimarrà esposta fino alla giornata di domenica 3 marzo a Corbetta la mostra «Cromatismi emotivi» dell’artista 19enne Alessandra Gornati. La giovane corbettese ha esposto 18 delle sue opere che raccontano il suo giovane percorso introspettivo.

«Da sempre sono stata innamorata dell’arte, a partire dalla mia famiglia dal momento che sia i miei nonni che mia madre dipingono - spiega la giovane - Così mi sono avvicinata al mondo artistico ed ho deciso quindi alle superiori di iscrivermi al Liceo Artistico all’Einaudi di Magenta».

L’arte astratta della giovane artista si è sviluppata proprio tra le mura dell’istituto superiore magentino anche grazie alla guida di uno dei suoi professori Andrea Contin.

«Questo stile astratto l’ho incontrato proprio a scuola quando ero in terza superiore con il prof Contin. Inizialmente mi sono avvicinata all’utilizzo del carboncino con opere con contrasti tra nero, grigio e bianco. Opere che rappresentavano anche un periodo di ansia per me. Poi in quarta invece, superati quei momenti d’ansia mi sono aperta ai colori e quindi le ultime opere rappresentano delle sensazioni e delle emozioni più positive».