Giornata internazionale della Donna: incontri, mostre, reading e film

Rho si prepara alla Giornata internazionale della Donna del prossimo 8 marzo con una serie di eventi organizzati dall'amministrazione comunale.

La campionessa di ciclismo Morena Tartagni ospite al Mattei

Lunedì 4 sarà ospite dell’IT Mattei di via Padre Vaiani la campionessa di ciclismo Morena Tartagni, una delle pioniere dello sport, che ha saputo sfidare le regole di un mondo prettamente maschile, diventando una professionista vincente. L’incontro è rivolto agli studenti e si svolgerà nell’aula magna dell’istituto scolastico. Non mancheranno riferimenti alla Milano-Torino che partirà da Rho il prossimo 13 marzo.

Una vera campionessa, una donna coraggiosa

“Siamo felici di accogliere una vera campionessa, una donna particolarmente coraggiosa – commenta Alessandra Borghetti, assessore a Sport e Pari Opportunità – Si tratta di un evento che ho fortemente voluto a ridosso della Giornata internazionale della Donna: se oggi diamo per scontato che ci sia il Giro d’Italia femminile, dobbiamo ricordare che donne come Morena Tartagni sono state vere pioniere e hanno aperto il ciclismo alle donne. A noi appare naturale che ci siano uomini e donne impegnati in ogni sport, ma non è stato sempre così e dobbiamo ricordarcene”.

L'otto marzo inaugurazione della mostra dal titolo "Le donne forza di libertà e liberazione

L’8 marzo alle 10.00 in piazza San Vittore verrà inaugurata la mostra “Le donne: forza di libertà e liberazione” a cura di sezione ANPI Rho, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alla Partecipazione e Cittadinanza Attiva coordinato da Maria Rita Vergani. In contemporanea verrà nuovamente esposta la mostra “Non era e non è giusto non far niente. La deportazione delle donne e la violenza sulle donne” realizzata dalle classi 3°G e 3°E della secondaria di primo grado “De André”, già inaugurata lo scorso 27 gennaio nell’atrio del Municipio. Le classi seguite dalla docente Nicoletta Sala hanno elaborato le proprie riflessioni prendendo spunto dalla mostra "Non era giusto non far niente. La Resistenza della famiglia Baroncini. Ravensbrück e la deportazione delle donne" curata da Carmen Meloni di ANED Milano e realizzata da Ambra Laurenzi, figlia e nipote delle ex deportate Mirella Stanzione e Nina Tantini, a novembre 2023.

Leggi che ti passa, iniziativa di #Oltreiperimetri

Sempre nella giornata dell'otto marzo, questa volta alle 18 al Tourist Infopoint reading e riflessioni a cura di ANPI Rho e del gruppo di lettori volontari "Leggi che ti passa” di #Oltreiperimetri. La mostra “Le donne: forza di libertà e liberazione” si sposterà poi nell’atrio del Municipio in piazza Visconti, 23 e sarà visitabile da lunedì 11 a venerdì 15 marzo negli orari di apertura del Palazzo: 9 - 12 martedì e giovedì 16 - 18

Rho coinvolta in Sguardi Altrove Film Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla promozione della creatività femminile

Sempre per quanto riguarda le donne, Il Comune di Rho sarà coinvolto anche quest’anno in Sguardi Altrove Film Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla promozione della creatività femminile nel cinema e all’esplorazione dei temi più significativi della contemporaneità tra tematiche sociali, politiche e ambientali. Quest’anno il festival sarà dedicato alla memoria di Sandra Milo, a cui è intitolata la rassegna e che verrà ricordata con uno dei film che la vedono protagonista assoluta. Rho selezionerà e premierà le vincitrici di uno dei concorsi della rassegna e organizzerà proiezioni dedicate alle scuole, di cui verrà data presto comunicazione. Una lettera di invito è già stata inviata alle scuole.