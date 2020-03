Esercito in città e mascherine alle famiglie: sono due delle novità annunciate domenica dal sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.

Da lunedì 30 marzo, al via la sanificazione di alcuni luoghi pubblici con Vigili del fuoco. Contestualmente al via la sanificazione della città: continuerà fino a fine emergenza e interesserà tutte le strade. In arrivo anche l’esercito, per presidiare il territorio insieme ai Carabinieri. Sulle mascherine: al via la distribuzione insieme a Vigili del fuoco, Prociv, Vigili del fuoco e Croce Rossa. Previste due mascherine chirurgiche a nucleo famigliare, da usare quando si esce. Non saranno creati assembramento. Il sindaco invita al rispetto delle regole.

Il bilancio

Sindaco preoccupato dei contagi in crescita nell’area metropolitana e a Milano città. “Forse siamo vicini al picco, che continuerà per qualche giorno”. 49 contagi in città, 5 morti: “Anziani che han dato tanto alla città e che avevano da dare, ma il Covid colpisce anche i più giovani. 8 i ricoverati, 9 i dimessi. continuano i comporamenti stupidi: state a casa. Alle attività essenziali pensa il Comune per chi ha bisogno”. 80 persone in isolamento domiciliare. 40 persone han finito l’isolamento positivamente. Il sindaco ricorda le guarigioni del piccolo Leo e di Nonno Antonio.

Le violazioni

27 le sanzioni effettuate dopo il nuovo decreto. Il sindaco annuncia un contest per le scuse usate da fuori città per la spesa: “Scuse assurde. Si fa la spesa a Corbetta se vivete ui, se ci lavorate o se abitate in un comune vicino senza supermercato. Scegliete il più vicino a casa vostra”.

Le misure

Dal Governo 50mila euro: “Intanto sono già attivi i fondi comunali. Valuteremo come estendere i benefici dei bandi iniziali”. In vista un nuovo bando per famiglie fragili. Prorogata la Tarip al 30 giugno. “Per fortuna noi ci siamo mossi con larghissimo anticipo: 20 giorni fa abbiamo approvato il piano straordinario “Salva Corbetta”, con aiuto e sostegno economico ai nostri Cittadini per 300.000 euro! Dal Comune le famiglie riceveranno un aiuto fino a 300 euro per la spesa e per beni di prima necessità. Sul sito del Comune è già aperto il bando per avere i buoni spesa. Al nostro piano, aggiungeremo anche i 50.000 euro del Governo. Spero vivamente che i prossimi provvedimenti da Roma possano essere molto più efficaci di questa mancia, ha detto Ballarini.

La task force

“In Comune non c’è nessuno, si lavora in smart working. Attività concentrata su task force di dipendenti volontari, che lavorano su turni da lunedì a sabato e organizzano i turni a domicilio. In servizio vigili e Servizi sociali, che ringrazio”. Il grazie del sindaco va anche a chi sta portando avanti i servizi essenziali e alle associazioni che collaborano.

