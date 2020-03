Il piccolo Leo vince il Covid e torna a casa. E’ il suo bel sorriso di neonato a dipingere un arcobaleno speciale nel cielo di Corbetta, mercoledì 25 marzo. Leonardo, il piccolo ricoverato all’ospedale di Magenta perchè positivo al Coronavirus, è guarito.

“Oggi abbiamo un motivo in più per sorridere, per essere felici, per sentirci ancor di più una Comunità unita – annuncia il sindaco Marco Ballarini – Oggi guardiamo il volto meraviglio della speranza, la nostra speranza. Corbetta, diamo il bentornato a casa al piccolo Leonardo, appena dimesso dall’Ospedale dove ha vinto la battaglia contro il Coronavirus! Grazie di cuore Leo, grazie di cuore ai suoi genitori che non si sono mai arresi. Avete portato l’estate nei cuori di tutti noi corbettesi”.

