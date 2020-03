Contagiato un neonato a Corbetta, il sindaco “Più restrizioni” VIDEO

I contagi a Corbetta sono saliti a 26, di cui un neonato. Tre le persone morte e 40 in isolamento domiciliare. A dare questi dati è il sindaco Marco Ballarini attraverso un post su Facebook.

Il primo cittadino corbettese ha esordito dicendo “E’ diventato un bollettino di guerra”. E ha poi continuato:

“Piena solidarietà e vicinanza a tutti i Corbettesi che stanno vivendo questi giorni drammatici da vicino, vivendo sulla loro pelle il dolore e la sofferenza del Coronavirus.

Reputo che non si possa più continuare così. Chiedo al Governo, senza se e senza ma, una maggiore attenzione e di applicare misure più restrittive per fermare il contagio. Questi che diamo ai nostri cittadini non sono aggiornamenti, sono diventati bollettini di guerra.

Ora basta!!!! Lo dico chiaramente, senza possibilità di essere frainteso. A Corbetta siamo pronti ad applicare misure di contenimento molto più drastiche di quelle in essere. E se necessario, di disporre la quarantena per le persone individuate e denunciate perchè in circolazione senza un motivo valido. Questo ed altro per tutelare i nostri cittadini e la Comunità!”