“A Corbetta per cocco e fidelity card? Ora vi multiamo” VIDEO

Controlli ancora più stretti, ora arrivano le multe. Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato giovedì 26 marzo che scattano verifiche ancora più rigide su chi esce da casa: “Non si viene a Corbetta per il cocco”.

Giro di vite

No alla spesa come scusa per uscire di casa. “A Corbetta fanno la spesa i cittadini del paese, da Santo Stefano, Marcallo e Mesero, che non hanno i grandi supermercato, non da Vittuone, Sedriano, Arluno, Magenta”.

“A Corbetta per cocco e fidelity card? Ora vi multiamo”

Il sindaco ha presidiato i grandi super della città: “Una da Arluno è venuta a Corbetta per il cocco, perchè uello che vendono ad Arluno dopo due giorni marcisce. Qui muore la gente, e si pensa al cocco che diventa marcio in fretta. Non si muore per il cocco, di Coronavirus sì. C’è chi viene all’Esselunga perchè ha la Fidaty oro. Per questo mese fa niente, vai altrove, vicino a casa. Non possiamo uscire per una baguette e un litro di latte. Serve una scusa non per uscire, ma per stare a casa. Da oggi multe. La sanzione è il male minore, il grosso è che si muore”.

