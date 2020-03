Corbetta, scatta l’operazione Caronte. Il sindaco Marco Ballarini, che lunedì 23 marzo ha annunciato un altro decesso (mentre i contagi son fermi a 31), ha firmato un’ordinanza comunale per il cimitero.

Ballarini: “Non voglio vedere i camion dell’Esercito che portano via le salme”

“È un’operazione, un’ordinanza che non avrei mai voluto firmare in vita mia. Ma è necessaria e doverosa. Voglio evitare altro dolore, voglio evitare altra sofferenza ai Corbettesi. Non voglio vedere i camion dell’Esercito che portano via le bare dei nostri cari da Corbetta.

Ora sappiamo che non si può avere un degno funerale, noi vogliamo che chi non c’è più possa avere di diritto una degna sepoltura”, ha commentato il primo cittadino.

Corbetta, scatta l’operazione Caronte al cimitero

Un modo per definire le modalità di gestione del cimitero comunale: “Attualmente ho richiesto l’attivazione del livello 2 (su 5 livelli esistenti) dall’operazione Caronte, che prevede l’apertura e l’utilizzo anticipato dei nuovi loculi realizzati grazie al recente ampliamento che avevamo avviato, il posticipo dei pagamenti per concessioni cimiteriali, la disposizione della camera mortuaria del cimitero e della cappella per ospitare le salme. Prego affinché non debba mai essere necessario ordinare l’attivazione del livello 5”, conclude Ballarini. Serrati i controlli, numerose le denunce.

