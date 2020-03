Coronavirus, cittadino positivo va a fare la spesa: denunciato

Coronavirus, a Corbetta un cittadino positivo al virus era andato a fare la spesa: denunciato. Intanto in paese si registra un altro decesso. La rabbia del sindaco: “Cosa non capite? Pronta un’altra ordinanza più severa”.

Coronavirus, cittadino positivo va a fare la spesa. E c’è un altro decesso.

Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini è su tutte le furie e prepara anche nuove azioni per far capire ai concittadini che bisogna stare a casa in questa emergenza per il Coronavirus. “La pazienza è finita, è pronta un’ordinanza con misure più rigide” l’annuncio del primo cittadino.

Che prosegue: “Ma cosa no capite? E’ difficile comprendere che la situazione è drammatica – dice rivolgendosi alla sua comunità -? Dovete restare a casa. Abbiamo tre nuovi contagi, la morte di un altro concittadino che, lo ricordo, non potrà ricevere l’ultimo saluto da parte delle persone più care. Ma è il peggio è stato altro: abbiamo denunciato un cittadino, positivo al virus, perchè era uscito di casa per fare la spesa! Sono davvero stufo, la pazienza è finita. Ora basta davvero. Ho già pronta una nuova ordinanza sindacale per Corbetta: si fa sul serio, con misure più rigide per tutti”.

