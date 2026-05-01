Elezioni, sfida a due tra Berra e Crespi: ecco i candidati al Consiglio comunale

A meno di un mese dal voto, a Cuggiono il quadro elettorale è ormai definito. Sabato 25 aprile sono state depositate ufficialmente le liste dei candidati al Consiglio comunale, segnando l’avvio della fase più intensa della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio.

Elezioni: svelate le squadre di Berra e Crespi

Due le proposte in campo, in una sfida che si preannuncia come un confronto diretto tra continuità amministrativa e volontà di cambiamento. Da una parte c’è Cuggiono Democratica, la lista civica di centrosinistra che governa il paese e che, dopo la scelta del sindaco uscente Giovanni Cucchetti di non ricandidarsi per motivi personali, punta su Sergio Berra. Attuale vicesindaco con deleghe a Bilancio, Sicurezza e Viabilità, Berra rappresenta una candidatura nel segno della continuità. Forte di un’esperienza politica lunga 15 anni all’interno del gruppo, ha rivendicato i risultati raggiunti dall’Amministrazione uscente, sottolineando come sia stato realizzato gran parte del programma nonostante le difficoltà degli ultimi anni, tra pandemia e crisi economiche. La squadra che lo affianca riflette questa impostazione: accanto a figure esperte come l’ex sindaco Flavio Polloni e amministratori già in carica, trovano spazio nuovi volti, molti dei quali provenienti dal mondo dell’associazionismo, della scuola e del sociale. Un mix che punta a coniugare esperienza amministrativa e rinnovamento generazionale, con l’obiettivo dichiarato di portare a compimento i progetti avviati e proseguire lungo la linea tracciata negli ultimi anni.

Sul fronte opposto si presenta invece una coalizione di centrodestra Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto che, rispetto al passato, ha scelto la strada dell’unità. Dopo le divisioni che avevano caratterizzato le precedenti elezioni del 2020, le forze politiche – da Fratelli d’Italia alla Lega, da Forza Italia a Noi Moderati – insieme a componenti civiche locali, hanno deciso di convergere su un unico progetto. Il candidato sindaco è Riccardo Crespi, avvocato, volto noto della politica cuggionese, già assessore durante i mandati di Giuseppe Locati tra il 2002 e il 2012. La sua candidatura rappresenta un punto di sintesi tra esperienza amministrativa e volontà di rilancio. Crespi ha più volte sottolineato la necessità di dare una «svolta» al paese, parlando di un progetto capace di restituire centralità a Cuggiono e di contrastare quella che la coalizione definisce una fase di immobilismo. La lista che lo sostiene è composta da profili eterogenei, tra cui anche figure con un ruolo politico già definito sul territorio: Carlo Alberto Colombo, capogruppo in consiglio comunale per la lista Perletti sindaco (Lega); Alessandro Marzullo, coordinatore cittadino di Forza Italia; e Giuliana Soldadino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e componente del direttivo provinciale del partito. Tra i candidati figura inoltre lo stesso ex sindaco Locati (che ha amministrato la città per due mandati, dal 2002 al 2012).

Il confronto tra le due proposte si gioca dunque su un crinale chiaro: da un lato la rivendicazione dei risultati ottenuti e la promessa di continuità, dall’altro la richiesta di discontinuità e rilancio. Temi come i servizi alla persona, gli investimenti sul territorio, la gestione delle opere pubbliche e la valorizzazione delle frazioni saranno centrali nel dibattito delle prossime settimane.

Le prossime presentazioni

Le presentazioni ufficiali delle liste e dei programmi, già avviate nei giorni scorsi, proseguiranno nei prossimi appuntamenti pubblici, offrendo ai cittadini occasioni di confronto diretto con candidati e proposte. Cuggiono Democratica ha aperto le danze presentando la lista e il programma nel salone dell’oratorio di Castelletto venerdì sera 24 aprile e nella Sala delle vetrate di Villa Annoni nel pomeriggio di domenica 26 aprile, ora tocca alla lista Crespi Sindaco-Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto. Anche in questo caso, gli appuntamenti da segnare sul calendario sono due: giovedì 7 maggio alle 20.30 in Villa Annoni (entrata da via Bellotti 8) e venerdì 8 maggio alla stessa ora all’oratorio di Castelletto.

I candidati al Consiglio comunale

Di seguito tutti i candidati al Consiglio comunale (per un errore del quale ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati, sul numero di Settegiorni uscito oggi, venerdì 1 maggio, i due elenchi erano invertiti)

Cuggiono Democratica

Francesco Alemani

Claudia Baldo

Bruna Bugini

Matteo Cassani

Simone Luigi Cislaghi

Enrico Colombo

Lorenzo Danelli

Alice Jennifer Di Carlo

Camilla Fusè

Rosalba Mangialardi

Flavio Polloni

Roberto Ulivi

Crespi sindaco-Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto

Mara Balasso

Stefano Baroli

Tiziana Candiani

Carlo Alberto Colombo

Giuseppe Locati

Alessandro Marzullo

Massimo Mattiello

Claudia Pallanca

Davide Pepe

Giuliana Soldadino

Alberto Soncin

Cristian Vener