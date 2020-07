Elezioni a Parabiago, i 5 Stelle: “Non ci saremo, ma ci saremo sempre per i cittadini”

Elezioni a Parabiago: il Movimento 5 Stelle non presenterà la sua lista. Il gruppo lo ha annunciato poco fa, martedì 7 luglio 2020.

Elezioni a Parabiago: i 5 Stelle non scenderanno in campo

Alla fine il Movimento 5 Stelle di Parabiago ha annunciato che non scenderà in campo alle prossime elezioni di settembre 2020. A sfidarsi, quindi al momento, sarà la coalizione di centrodestra con Raffaele Cucchi, Italia Viva con Eleonora Pradal e il Pd, che al momento non ha ancora svelato il suo candidato sindaco.

“Non sarebbe stato un comportamento serio”

“In questi ultimi mesi ci siamo posti la domanda: ‘Presentiamo la lista per le elezioni comunali?’ – hanno scritto dal M5S in una nota – Dopo una lunga e ponderata valutazione politica, abbiamo deciso che ‘mettere insieme una lista’ giusto per presentarci alle elezioni non sarebbe stato un comportamento serio, coerente e ne avremmo perso in credibilità e serietà, pertanto alla prossima scadenza elettorale la lista del Movimento 5 Stelle non ci sarà”.

Quanto fatto in questi anni

“In questi 5 anni in Consiglio comunale, noi Movimento 5 Stelle abbiamo combattuto dall’opposizione molte battaglie e alcune di queste ancora in corso – hanno sottolineato – Altre, prima che si arrivi al voto, le porteremo in Consiglio attraverso il nostro portavoce Sergio Di Napoli. Vorremmo ricordare alcune delle diverse mozioni e interrogazioni che abbiamo portato in Consiglio: disinstallazione del Photored sulla SS del Sempione a San Lorenzo; introduzione del Question time del cittadino; la richiesta di cittadinanza onoraria del Procuratore Nicola Gratteri; richiesta di dichiarazione di emergenza climatica; lo stato di salute dell’Olona; insieme per vincere l’emergenza Covid-19 e progetti per utilizzare i fondi messi a disposizione dal Governo e dalla Regione; iniziative Covid-19 fase 2 per persone con disabilità; casa di riposo Albergo del Nonno; ecobonus per riqualificazione patrimonio immobiliare adibito a edilizia residenziale pubblica. Oltre a questo siamo intervenuti in Consiglio per chiedere la diminuzione delle aliquote dei tributi comunali (Imu) e della tassa rifiuti, per un Pgt più green e a misura di una città che guardi al futuro e che favorisca un nuovo e più solidale sistema di relazioni”.

Un progetto di collaborazione sovracomunale

“Abbiamo deciso invece che continueremo a dare il nostro contributo attivo per la nostra città, a stare dalla parte e con i cittadini, con l’attuale nostro portavoce in Consiglio – hanno poi continuato nella nota – Sappiamo che potremo farlo contando sul gruppo che in questi anni si è consolidato e che possiamo definire ‘storico’ e su simpatizzanti che ci auguriamo possano aumentare. Oltre ai temi comunali, siamo convinti che ci sono altre questioni sovracomunali ambientali, come l’inceneritore Accam, l’Olona, i Parchi, e altre che attengono per esempio al mondo del lavoro, dei servizi alle famiglie e alle persone, oltre a quelle che possono produrre buona occupazione ed un’economia più greem, che meritano di essere condivise con altri gruppi del Movimento e simpatizzanti. Pertanto ci prendiamo l’impegno di collaborare e incontrare i gruppi limitrofi del nostro Movimento con lo scopo di creare una rete di relazioni uniche che ci permetteranno di portare avanti battaglie condivise sul territorio. Ci siamo quindi dati un progetto di medio termine sicuramente impegnativo e importante e quindi ogni apporto, anche minimo, è fondamentale. Vi invitiamo a contattarci su parabiago5stelle@gmail.com per continuare il percorso per i cittadini. E’ un a rivederci le stelle!”.

