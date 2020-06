Elezioni a Parabiago, Raffaele Cucchi si presenta

Elezioni a Parabiago: l’attuale sindaco Raffaele Cucchi pronto a tentare il bis e annuncia la sua presentazione sostenuto da tutto il centrodestra.

Lunedì 29 giugno si svolgerà la presentazione ufficiale del candidato sindaco sostenuto dal centrodetra. La campagna elettorale 2020 sarà abbastanza nuova e insolita perché si svolgerà durante l’estate e nel rispetto delle necessarie misure di distanziamento in corso per evitare il contagio da coronavirus. Dopo la sospensione del voto alla scadenza naturale del mandato 2015/2020, determinata dal Governo a causa della pandemia, ora l’appuntamento di settembre con gli elettori inizia ad animare la città con proposte e progetti del futuro mandato amministrativo.

Cucchi tenta il bis

L’attuale sindaco Raffaele Cucchi, a conclusione del suo primo mandato, ha sciolto le riserve e confermato la propria disponibilità a candidarsi nuovamente alla guida della città di Parabiago. Una scelta bene accolta e condivisa da tutte le forze politiche locali di centro destra (Lega – FDI – FI – Attivamente) che lunedì 29 giugno presenteranno ufficialmente la candidatura di Raffaele Cucchi, dando il via alla preparazione del programma elettorale 2020/2025, nonché alla composizione delle liste di aspiranti consiglieri comunali per la prossima consigliatura. Pertanto, il 29 giugno alle 18.30 a Villa Corvini, il sindaco uscente Raffaele Cucchi e le forze politiche di centro destra incontreranno i giornalisti per ufficializzare il tutto. Interverranni esponenti di Lega per Salvini Premier – Forza Italia – Fratelli d’Italia – lista civica Attivamente.

