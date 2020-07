Elezioni a Parabiago, Italia Viva scioglie le riserve e candida Pradal

Elezioni a Parabiago: Italia Viva ha deciso di presentare la sua lista, la cui candidata sindaco sarà l’avvocato Eleonora Pradal, già coordinatore cittadino insieme a Pino Lionetti.

Elezioni a Parabiago: la scelta di Italia Viva

Dopo la presentazione ufficiale di Raffaele Cucchi come candidato sindaco del centrodestra unito, anche Italia Viva ha sciolto le riserve. “Italia Viva di Parabiago ha sciolto ogni riserva ed ha deciso di presentare la propria lista alle elezioni comunali del prossimo 20 settembre – hanno spiegato dal comitato cittadino – La nostra candidata a sindaco sarà l’avvocato Eleonora Pradal, attuale coordinatrice di zona di Italia Viva dell’Altomilanese e, insieme a Pino Lionetti, coordinatrice del Comitato di Parabiago”.

“Candidata una giovane professionista che conosce la città”

Poi hanno continuato da Italia Viva Parabiago: “Abbiamo scelto di offrire alla città la candidatura di una giovane professionista parabiaghese che conosce a fondo la città e i suoi bisogni e in grado di interpretare al meglio il progetto di una città aperta, inclusiva, attenta alle fragilità di vasti strati della popolazione ma anche interprete di quel mondo del lavoro, spesso dimenticato dalle amministrazioni locali, in particolari lavoratori autonomi, professionisti, commercianti e piccoli imprenditori. Il tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale di Parabiago, necessità di un’Amministrazione in grado di interpretare i loro bisogni semplificando le procedure burocratiche che spesso assillano queste categorie. Tema altrettanto importante e centrale sarà legato alla tutela dell’ambiente con proposte concrete che possano fare di Parabiago un esempio da seguire e di ispirazione per il territorio dell’Altomilanese”.

Candidatura aperta a collaborazioni

“Con questa candidatura vogliamo offrire alla città l’opportunità di un riscatto civile e morale che possa far svolgere a Parabiago quel ruolo che le compete nell’Altomilanese e nella Città Metropolitana – hanno concluso da Italia Viva – È una candidatura aperta a collaborazioni e contributi, anche ad alleanze, con altri soggetti politici, non ideologici, che condividono con noi il giudizio negativo sull’operato dell’Amministrazione uscente, a trazione leghista”.

