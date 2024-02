Elezioni a Busto Garolfo: chi è il candidato sindaco di Lega e Forza Italia

In vista delle elezioni di giugno, le segreterie provinciali e cittadine di Lega e Forza Italia hanno annunciato la candidatura a sindaco di Busto Garolfo dell'avvocato Marco Binaghi.

Marco Binaghi è di fatto un volto nuovo della politica bustese: 41 anni, professionista stimato e da sempre impegnato nella vita associativa del territorio, si candida con l'obiettivo di portare un nuovo inizio a favore e per lo sviluppo dell’intera città.

Ha affermato:

"Sono onorato e grato per la fiducia che le segreterie di Lega e Forza Italia hanno riposto in me. Accolgo questa sfida con grande entusiasmo e senso di responsabilità, ed invito i miei concittadini a partecipare attivamente al progetto di cambiamento che vogliamo realizzare, con la convinzione che le idee e il contributo di tutti siano preziosi e fondamentali, la differenza infatti, la fa il gruppo e non il singolo".