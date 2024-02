Lega e Forza Italia uniti per le prossime elezioni a Busto Garolfo

Osvaldo Rubagotti, Segretario cittadino Lega e Ilaria Cova, Responsabile cittadina Forza Italia hanno annunciato la volontà di correre uniti con un gruppo di centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Busto Garolfo.

Lega e Forza Italia uniti per le prossime elezioni

"Lega e Forza Italia, uniti da un comune senso di responsabilità e dall'amore per il proprio territorio, stanno lavorando per costruire un nuovo progetto politico, aperto ai partiti di centrodestra, per le

prossime elezioni amministrative di Busto Garolfo", questa la comunicazione delle due realtà politiche.

"Il progetto accoglie con entusiasmo persone estranee al mondo della politica che condividono il desiderio di dare nuova linfa alla politica locale e costruire un futuro migliore per Busto Garolfo. Tra le sue fila annovera già cittadini attivi e motivati, provenienti da diverse esperienze e professionalità, uniti dalla voglia di impegnarsi per il bene comune. Un programma per una Busto Garolfo e Olcella più sicura, solidale e viva".

Foto 1 di 2 Osvaldo Rubagotti Foto 2 di 2 Ilaria Cova

Il programma della coalizione di centrodestra

Il programma, che verrà elaborato con il contributo di tutti i componenti del gruppo e aperto al confronto con i cittadini, si fonda su alcuni pilastri fondamentali:

Sicurezza: Maggiore presidio del territorio, potenziamento dell'illuminazione pubblica, implementazione di sistemi di

videosorveglianza e dei presidi territoriali per una Busto Garolfo più

sicura per tutti.

Solidarietà: Attenzione alle fasce più deboli della popolazione, con il rafforzamento dei servizi sociali e l'implementazione di nuove misure di sostegno alle famiglie in difficoltà.

Commercio: Sostegno alle attività commerciali locali e promozione di iniziative per la riqualificazione del centro cittadino.

Sport e cultura: Valorizzazione delle associazioni sportive, culturali e di volontariato del territorio, con l'obiettivo di creare una Busto Garolfo più ricca di opportunità, con più spazi e infrastrutture per

il tempo libero e l'aggregazione sociale.

Ambiente: Tutela del territorio e del verde pubblico e promozione della mobilità sostenibile.

Un nuovo inizio per Busto Garolfo e Olcella: un invito ai cittadini, verso un futuro di crescita e condivisione.