Si svolgeranno l'8 e 9 giugno 2024 le prossime elezioni amministrative anche nei Comuni dell'Ovest milanese.

Election day l'8 e il 9 giugno: ecco i comuni che andranno al voto

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'election day, che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli Comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene invece del tutto eliminato il limite.

I comuni che andranno al voto nell'Ovest milanese

Sono diversi i comuni che andranno al voto a giugno nell'Ovest milanese. Fra questi molti si trovano nel Magentino-Abbiatense. Ecco l'elenco completo:

-Arluno

-Cusago

-Gaggiano

-Ozzero

-Morimondo

-Albairate

-Vermezzo

-Robecco sul Naviglio

-Boffalora

-Santo Stefano Ticino

-Ossona

-Marcallo con Casone

-Mesero

I Comuni al voto nell'Alto milanese

Al voto andranno anche diversi comuni dell'Alto milanese. Ecco l'elenco completo:

-Arconate

-Bernate Ticino

-Busto Garolfo

-Casorezzo

-Castano Primo

-Inveruno

-Rescaldina

-San Vittore Olona

-Vanzaghello

I comuni al voto nel rhodense

Nel rhodense altri comuni andranno al voto, eccoli:

-Cesate

-Cornaredo

-Novate Milanese

-Pero

-Pogliano Milanese

-Settimo Milanese