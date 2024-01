Controlli da parte della Polizia: arrestati due fratelli

Controlli della Polizia di Stato al residence Falcon di Pero: in un appartamento gli agenti hanno trovato due fratelli in possesso i diverse dosi di droga: i due sono stati arrestati.

Controlli da parte della Polizia

A Pero in Piazzale Unità d’Italia civico 1, si trova il residence Falcon: l’obiettivo è particolarmente controllato dal Commissariato di Polizia Rho Pero.

La scorsa settimana, la volante ha effettuato un controllo ad una persona sottoposta a misura di sicurezza all’ultimo piano dello stabile: nell’occasione i poliziotti avvertivano odore di hashish, senza riuscire ad individuarne la provenienza.

Veniva organizzata una mirata operazione al fine di risalire ad eventuale attività di spaccio, con la presenza di una unità cinofila antidroga e l’intervento oltre che di poliziotti del Commissariato Rho Pero, anche di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Il controllo in un appartamento

Individuato l’appartamento di interesse, i poliziotti si appostavano in più punti del piano, allo scopo di tenere sotto controllo l’abitazione interessata: pronti ad approfittare di un momento utile per far ingresso nell’appartamento, sfruttando l’effetto sorpresa.

Dopo poche decine di minuti, dall’appartamento usciva un ragazzo maghrebino, di giovane età e, approfittando di questo momento, i poliziotti hanno fatto accesso all’abitazione.

All’interno sono stati individuati 2 fratelli egiziani di 20 e 22 anni che si trovavano sul letto.

Veniva quindi effettuata una perquisizione locale che consentiva di trovare circa 350 gr. di hashish nascosti dentro il serbatoio delle capsule della macchina del caffè, all’interno della cucina; poi altri 50 grammi circa, sempre di hashish, rinvenuti tra il materasso ed il cuscino di uno dei letti.

La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro penale, unitamente al materiale da confezionamento e ad un bilancino di precisione.

Il controllo all'interno dell'appartamento

All’interno di un armadietto/guardaroba posizionato dietro la porta d’ingresso, veniva rinvenuta anche una pistola giocattolo, (che veniva acquisita) con il tappo rosso colorato di tinta nera: premessa di un utilizzo per scopi criminosi.

I 2 fratelli, entrambi con precedenti di polizia e titolari di permesso di soggiorno, sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio ed associati presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza con rito per direttissima da effettuare il giorno successivo.