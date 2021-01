Dimissioni assessore Augurusa: il Pd lo ringrazia per il contributo

Lunedì 4 gennaio l’assessore del Comune di Arese con delega alla Cultura, alle Politiche del lavoro e sviluppo di impresa, alle Società partecipate e controllate, Giuseppe Augurusa, ha rassegnato le dimissioni. Dopo oltre dodici anni spesi nella vita pubblica locale e poco meno di otto, a metà del secondo mandato, nella funzione di amministratore pubblico, l’assessore si dimette perché “sono venute meno le ragioni personali e politiche per proseguire questa importante esperienza; in cui ho speso molto e che mi ha dato altrettanto”. Come il sindaco Michela Palestra ha espresso il suo pensiero riguardo queste dimissioni, anche il Pd ha detto la sua anche se su una lunghezza d’onda differente.

“Il Partito Democratico di Arese ringrazia Giuseppe Augurusa per il grande contributo e per il profondo impegno sempre messi a disposizione della città di Arese, in oltre sette anni, nel ruolo di assessore.

Insieme a lui abbiamo condotto tante battaglie e iniziative che hanno portato di nuovo il centro sinistra al governo della città.

Nei mesi passati, abbiamo fatto ogni sforzo possibile per ricomporre la situazione, ma infine abbiamo dovuto purtroppo prendere atto di una distanza ormai incolmabile tra Giuseppe e la squadra di Giunta.

Siamo dunque profondamente rammaricati per l’esito di questa vicenda ma, al tempo stesso, riteniamo che il contributo di Giuseppe è e continuerà ad essere prezioso per la comunità democratica aresina.

Insieme alle forze che compongono la maggioranza, stiamo portando avanti il percorso di cambiamento nella nostra città, i cui risultati sono solidi e visibili. Continueremo a lavorare in questa direzione, con dedizione e impegno”.