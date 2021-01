L’assessore Augurusa si dimette, il sindaco “Sono dispiaciuta e amareggiata”

Lunedì 4 gennaio l’assessore del Comune di Arese con delega alla Cultura, alle Politiche del lavoro e sviluppo di impresa, alle Società partecipate e controllate, Giuseppe Augurusa, ha rassegnato le dimissioni. Dopo oltre dodici anni spesi nella vita pubblica locale e poco meno di otto, a metà del secondo mandato, nella funzione di amministratore pubblico, l’assessore si dimette perché “sono venute meno le ragioni personali e politiche per proseguire questa importante esperienza; in cui ho speso molto e che mi ha dato altrettanto”. Il sindaco Michela Palestra ha espresso il suo pensiero riguardo queste dimissioni.

“Lo ringrazio per il contributo e il lavoro svolto in questi 7 anni e mezzo di attività amministrativa. Non nascondo, tuttavia, il dispiacere e l’amarezza per la triste conclusione del percorso che abbiamo condiviso per anni, dispiacere e amarezza accresciuti anche da alcuni passaggi del suo comunicato stampa.

Ci sono decisioni però che è necessario prendere anche quando è doloroso, anche quando i rapporti umani e le collaborazioni sono di lungo corso.

La distanza fra lui e il resto della Giunta si è da tempo manifestata, come lui stesso sottolinea, e questo non può essere il presupposto per un buon lavoro in un organo collegiale.

C’è una pandemia in atto, c’è una grossa difficoltà economica che colpisce duro le persone. Non è certo tempo di polemiche, non è tempo di disperdere energie, semmai è il tempo per moltiplicare gli sforzi al servizio della città.

Guardiamo avanti con fiducia e con rinnovato impegno per la nostra comunità”.