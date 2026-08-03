Dal Ministero 150mila euro per le strade di Robecchetto

«Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini destina oltre 7,5 milioni di euro ai piccoli Comuni della Lombardia per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Tra i beneficiari anche Robecchetto con Induno, che riceverà 150mila euro per intervenire su via De Gasperi e via Milite Ignoto». Lo ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Il commento dell’onorevole Cecchetti

«Un risultato concreto per la Lombardia e per il nostro territorio. Grazie a Matteo Salvini arrivano risorse importanti per sostenere i sindaci, migliorare la sicurezza stradale e garantire infrastrutture più efficienti anche nei centri più piccoli», ha aggiunto Cecchetti.