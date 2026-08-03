ASSEGNATI I FONDI

Dal Ministero 150mila euro per le strade di Robecchetto

Il Ministero delle infrastrutture ha destinato 150mila euro che serviranno per intervenire su Via De Gasperi e Via Milite Ignoto

Dal Ministero 150mila euro per le strade di Robecchetto

Robecchetto con Induno · 03/08/2026 alle 11:35

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Soldi in arrivo per Robecchetto con Induno: il Ministero delle infrastrutture ha destinato 150mila euro che serviranno per intervenire su Via De Gasperi e Via Milite Ignoto.

Il Mit ha messo a disposizione oltre 7 milioni, una parte dei quali sarà destinata proprio a Robecchetto

«Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini destina oltre 7,5 milioni di euro ai piccoli Comuni della Lombardia per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Tra i beneficiari anche Robecchetto con Induno, che riceverà 150mila euro per intervenire su via De Gasperi e via Milite Ignoto». Lo ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Il commento dell’onorevole Cecchetti

«Un risultato concreto per la Lombardia e per il nostro territorio. Grazie a Matteo Salvini arrivano risorse importanti per sostenere i sindaci, migliorare la sicurezza stradale e garantire infrastrutture più efficienti anche nei centri più piccoli», ha aggiunto Cecchetti.

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