Cuggiono sceglie Sergio Berra: è lui il nuovo sindaco

Sergio Berra è il nuovo sindaco di Cuggiono, forte del consenso di 1.821 elettori (pari al 53,23%).

Il nuovo sindaco di Cuggiono è Sergio Berra di Cuggiono Democratica

Il paese sceglie la continuità e rinnova la propria fiducia alla compagine di Cuggiono Democratica, che ha amministrato il paese dal 2020 con il primo cittadino Giovanni Cucchetti, il quale ha deciso di non ricandidarsi per motivi personali. Vicesindaco uscente con deleghe a Bilancio, Sicurezza e Viabilità, Berra si pone nel segno della continuità amministrativa e della prosecuzione dei progetti avviati negli ultimi anni.

Sconfitto Riccardo Crespi, leader di Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto

Sconfitto invece Riccardo Crespi, portacolori della coalizione di centrodestra Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto, che ha incassato la fiducia di 1.600 concittadini (il 46,77%). Avvocato ed ex assessore durante i mandati dell’ex sindaco Giuseppe Locati tra il 2002 e il 2012, Crespi rappresenta il progetto unitario delle forze di centrodestra dopo le divisioni delle precedenti elezioni amministrative. La coalizione che lo sostiene riunisce Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e componenti civiche locali.