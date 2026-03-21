Cucchetti non si ricandida e passa il testimone a Berra

Il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti, dopo anni di attività amministrativa, ha deciso di ritirarsi dalla vita politica locale.

Passo indietro di Cucchetti, a correre per Cuggiono Democratica sarà Berra

Prima di occupare questo ruolo era stato assessore nell’amministrazione guidata da Flavio Polloni (che ha amministrato il paese dal 2012 al 2017). A spiegare la ragione del suo passo indietro è lo stesso Cucchetti:

«È con grande rammarico che ho dovuto assumere la decisione di non ricandidarmi più alle prossime elezioni amministrative nel mio paese. Motivi di salute mi impediscono di impegnarmi e di lavorare come ho sempre fatto e come vorrei continuare a fare. Il nuovo candidato alla carica di sindaco è espressione del gruppo di Cuggiono Democratica di cui fa parte da 15 anni, rappresenta la prosecuzione naturale del mio (nostro) mandato amministrativo; è Sergio Berra, attuale vicesindaco, nonché assessore alla Vigilanza e Viabilità e al Bilancio».

L’ufficializzazione della candidatura è in programma per giovedì 26 marzo

Il gruppo di Cuggiono Democratica presenterà il candidato sindaco alla stampa giovedì 26 marzo.

Nella foto di copertina: il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti