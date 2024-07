"Critica la situazione in cui versa il verde pubblico"

«Da diverso tempo nel nostro bel paese manca la manutenzione e la situazione non tende a migliorare – hanno scritto in un comunicato i rappresentanti della lista di minoranza Insieme – A dirlo non siamo noi ma i numerosi cittadini che segnalano criticità, sia sui social che a noi, e che chiedono interventi concreti. Riteniamo che la cura del patrimonio pubblico rappresenti la più alta forma di rispetto verso i propri cittadini; non si tratta solo di cestini pieni, ci sono alcune zone del paese che necessiterebbero più attenzione da parte dei nostri amministratori».

"Il Comune trovi una soluzione per migliorare la cura del paese"

I rappresentanti di minoranza ritengono che l’Amministrazione debba trovare un compromesso e attivare soluzioni concrete per migliorare la cura del paese, con un monitoraggio più attento e preciso del territorio comunale. Sulla questione interviene l’assessore all’Ambiente Sara Bettinelli che ricorda che c’è un programma per il taglio del verde, inoltre le zone piantumate per diventare dei boschi hanno una diversa tempistica di intervento che è gestita dall’ente che ha provveduto alla piantumazione stessa.