Vermezzo: insediato il nuovo Consiglio Comunale

Si è tenuto sabato mattina in un isolata cornice il Consiglio Comunale di insediamento della nuova Amministrazione di Vermezzo con Zelo.

La seduta si è tenuta in piazza a Zelo, una decisione che ha sollevato anche alcune polemiche da parte della forze di minoranza. Con il giuramento sulla Costituzione della sindaca Ada Rattaro, le comunicazioni sulla composizione della Giunta e sulle deleghe ai Consiglieri e l'approvazione delle linee di programma inizia il mandato del nuovo esecutivo 2024-2029.

Ecco di seguito gli gli assessori nominati e le deleghe: Valentino Molino vicesindaco e assessore all’Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano e Agricoltura; Irene Murgia, assessore ai Trasporti, alle Politiche del Lavoro e al Gemellaggio; Paola Belcuore assessore alle Politiche Sociali, alla Scuola e alla Salute ed infine Domenico Tommasi assessore per la Gestione dei Rifiuti, alla Sicurezza, Protezione Civile e Tutela del Suolo e Patrimoni.

Le deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza: Andrea Di Franco capogruppo con deleghe all’Impresa, al Commercio e Tutela e Benessere degli Animali; Davide Cellamare con deleghe all’Innovazione Tecnologica, allo Sport, al Tempo Libero e ai Giovani, Manuela Martini con deleghe al Bilancio Partecipato, Servizio ai Cittadini e Relazioni con il Pubblico, infine Battistina D’Oria consigliera con deleghe a Pari Opportunità, Cultura ed Eventi, alla Biblioteca Al Volontariato e Associazionismo.

“Forse la cifra morale di questa nuova maggioranza l’ha data proprio la compostezza istituzionale e la serenità con cui tutti – Assessori e Consiglieri di maggioranza – hanno ascoltato in silenzio i loro colleghi di opposizione anche durante le loro esternazioni più discutibili, senza manifestare insofferenza e senza togliere loro malamente la parola, come ormai eravamo soliti veder fare durante gli scorsi mandati” ha affermato la neo sindaca Ada Rattaro.

Durante la seduta Alessandro Filadenfia capogruppo dell’opposizione ha sottolineato:

Il nostro gruppo si è schierato contrario all’approvazione delle linee programmatiche perchè non ci sono obiettivi chiari, concreti e tangibili per lo sviluppo del nostro paese. Poi, includere nelle linee programmatiche progetti già approvati, avviati e finanziati dalla precedente amministrazione e spacciarli per propri non è corretto. Dov’è la trasparenza e l’onestà verso i cittadini?”.