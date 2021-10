Conclusi i lavori di riqualificazione della fontana di via Milano

Concluso l'intervento di riqualificazione della fontana di via Milano a Magenta. L'amministrazione magentina ha informato che ieri, 19 ottobre, si sono formalmente chiusi i lavori di ripristino dell'opera.

Su incarico del Comune di Magenta, Asm, Azienda speciale multiservizi, ha concluso l’intervento di riqualificazione della fontana di via Milano che è ora tornata all’originaria bellezza. I lavori sono iniziati alla fine dello scorso mese di luglio con l'obiettivo di ripristinare il funzionamento della fontana con la sostituzione di due pompe di circolazione dell'acqua. A settembre i tecnici di Asm hanno quindi proceduto al ripristino del sistema di ricircolo, con l'installazione di elettropompe e la sostituzione di tutti gli ugelli deteriorati, nonché alla riparazione dei danni che hanno causato infiltrazioni d’acqua e ammaloramento dei quadri elettrici.

“Il ripristino della fontana era un intervento atteso da molto tempo in relazione all'attenzione e alla sensibilità dei cittadini e dell'Amministrazione verso il decoro della città. Avere una piazza con una fontana bella e funzionante significa creare luoghi di socialità e quindi avere ricadute positive sul commercio e l'economia locale. Ringrazio Asm per il suo intervento e per la manutenzione costante che riporrà sulla fontana”.