Magenta

La vittima è stata trasportata al Niguarda con la massima urgenza

Scontro tra un'auto ed una moto: ferito il giovane centauro a causa di un incidente verificatosi questo primo pomeriggio, 19 ottobre, attorno alle 14, in via Novara a Magenta.

Scontro tra un'auto e una moto: ferito il giovane centauro

Un giovane di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro in moto contro una vettura. Il sinistro è avvenuto in via Novara, all'altezza dell'incrocio con via Silvio Pellico. Ancora da capire la dinamica del sinistro e se i due mezzi si siano effettivamente scontrati, o se una manovra errata abbia portato il centauro a perdere il controllo del veicolo a due ruote ed abbattere un cartello stradale. Gravi le condizioni del ragazzo.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Bianca di Magenta. La vittima ha riportato diverse ferite: trauma cranico, trauma collo, trauma bacino, trauma arto inferiore e superiore ed è stata trasportata con la massima urgenza, cioè codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, oltre che all'ambulanza e la Polizia locale, anche l'elisoccorso, poi rientrato alla base senza trasportare il ferito.

Traffico

Via Novara, nel tratto che va dalla caserma dei carabinieri alla rotonda di via Brocca, è stata chiusa al traffico per permettere il transito dei mezzi di soccorso.