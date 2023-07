"Comune riciclone", vittoria per la sesta volta

"Comune riciclone", Rescaldina ancora vittoriosa.

"Comune riciclone", altra vittoria

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Rescaldina è "Comune riciclone". Il premio, vinto dal 2018 al 2023, è stato premiato a Roma portandosi a casa il miglior piazzamento al concorso nazionale edizione 2023, ideato da Legambiente e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ad essere premiati, 630 Comuni italiani (su 7.901) che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti.

Il Comune di Rescaldina si è distinto per i numeri raggiunti nel 2022 ed è riuscito a posizionarsi, rispetto ai Comuni aderenti all’iniziativa, al 486esimo posto in Italia (su 7.904), al 40esimo tra tutti i Comuni della Lombardia (che sono 1.504), al 19esimo posto tra i Comuni lombardi tra i 5 e i 15mila abitanti (che sono 355) e al 5° posto tra tutti i Comuni della Provincia di Milano (che sono 133). Nel 2010 il Comune di Rescaldina si trovava fuori classifica al 1.336° posto in Italia e ha visto migliorata la propria posizione grazie alla Strategia Rifiuti Zero messa in atto a partire dal 2017 dall’Amministrazione comunale guidata da Vivere Rescaldina prima con il sindaco Michele Cattaneo ed ora con il sindaco Gilles Ielo, sempre insieme all’ex assessore ed ora consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro.

I commenti

"Essere premiati per il sesto anno consecutivo conferma la maturità del nostro sistema di gestione dei rifiuti comunale - commenta Schiesaro - Rientrare tra i migliori Comuni d’Italia nella gestione dei rifiuti è un onore ed uno stimolo a fare ancora di più. Ringrazio tutti i cittadini che continuano ad impegnarsi per una Rescaldina sempre più eco-sostenibile. Grazie alla gestione virtuosa della raccolta differenziata, inoltre, il nostro Comune risulta tra i Comuni con la Tassa Rifiuti più bassa sia in Italia che in Lombardia, anche se l’aspetto più importante è la consapevolezza di essere riusciti a contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità del nostro ambiente. I dati di quest’anno sono migliorati rispetto all’anno scorso, ma non possiamo fermarci: l’unico modo per contribuire a migliorare il nostro pianeta è continuare su questa strada, sensibilizzando le nuove generazioni sulla necessità di fare la propria parte"; "Le scelte ambientali coraggiose di Vivere Rescaldina stanno confermando la loro efficacia e questo ennesimo premio ne è la dimostrazione - aggiunge Ielo - Il ringraziamento per questo risultato è tutto per i cittadini e per il loro impegno quotidiano nella raccolta differenziata. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente i servizi del nuovo appalto e risolvere le criticità che permangono sul territorio. Da gennaio 2023 abbiamo modificato i giorni di raccolta sul territorio e fornito ai cittadini dei nuovi mastelli: queste novità richiedono del tempo per abituarsi, ma erano necessarie per adeguarci alla nuova normativa e per migliorare ancora

nella raccolta differenziata. L’obiettivo è infatti migliorare ancora, per tutelare il nostro ambiente e rimanere un esempio virtuoso per tutto il territorio. Ringrazio infine i tecnici comunali per l’ottimo lavoro svolto e il consigliere delegato Schiesaro Daniel per l’impegno e la passione con cui opera

quotidianamente nella gestione dei rifiuti".