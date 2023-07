Abbandona i rifiuti per strada: scatta la multa da 300 euro

Cittadina multata con sanzione di 300 euro per l’abbandono di rifiuti domestici nei pressi di via Romagna a Legnano.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel rione San Paolo, gli operatori della Polizia locale hanno intercettato una cittadina intenta a gettare sette sacchi di immondizia di grandi dimensioni nelle vicinanze di via Romagna. Nei sacchi sono stati rinvenuti rifiuti solidi urbani riconducibili all’uso domestico e non pericolosi.

All’autrice dell’abbandono, una cittadina di origine domenicana residente in zona, è stata contestata una sanzione amministrativa di 300 euro, a norma del vigente regolamento di polizia urbana. Alla donna è stato intimato di ripulire l’area e rimuovere i rifiuti abbandonati.

Commenta l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca:

«Mai come in questo momento è necessario avere la massima attenzione per tutelare, in tutti i modi e sotto tutti gli aspetti, l’ambiente e per questo ringrazio il lavoro che la Polizia locale sta facendo monitorando il nostro territorio e contribuendo a renderlo più decoroso e sicuro».