Comitato No Discarica: "Consiglio comunale aperto è vittoria dei cittadini"

Comitato No Discarica: "Vittoria dei cittadini"

Pochi istanti dopo l'annuncio che tutte le forze politiche di Cerro Maggiore hanno votato sì al Consiglio comunale aperto sul nuovo progetto di conferimento materiali nel polo ex Baraggia, interviene il Comitato No Discarica (da sempre contro il progetto): "Siamo di fronte a due vittorie per la cittadinanza - affermano dal comitato - Dopo settimane di domande rimaste senza risposta, dopo i comunicati, i presìdi, le iniziative pubbliche, la voce dei cittadini è stata finalmente ascoltata. Durante il Consiglio comunale di ieri, l’Amministrazione comunale ha deliberato di convocare un Consiglio comunale aperto, accogliendo una richiesta chiara e ferma: dare spazio alla cittadinanza per discutere pubblicamente del futuro dell’ex discarica di Cerro.

È un risultato importante, frutto della pressione esercitata dal Comitato e dai tanti cittadini che, con migliaia di firme e una presenza costante, hanno chiesto trasparenza, confronto e verità. Questa è una prima vittoria della partecipazione. Ma non è l’unica. Ci aspettiamo che la Conferenza dei Servizi prevista per l'1 giugno venga annullata e che ciò venga annunciato dalla maggioranza in tutte le forme di comunicazione possibili. Un passaggio necessario che di fatto interrompe l’iter autorizzativo del progetto. Partecipare alla seduta dell'1 Giugno prima di conoscere l’esito del Consiglio comunale

aperto sarebbe privo di senso e di legittimità politica. Oltre che una presa in giro per la cittadinanza, dettata unicamente dalla ricerca di un perduto consenso. Una seconda vittoria: civile e collettiva".

"Ora si faccia chiarezza"

"Ora si apre una nuova fase - proseguono dal comitato - E sarà il Consiglio comunale aperto il luogo in cui pretendiamo chiarezza per tutti i cittadini di

Cerro Maggiore e Cantalupo. Quali altri progetti sono stati analizzati dall’Amministrazione? Perché l’Amministrazione ha scelto proprio questo?

E soprattutto: perché non ha condiviso prima alcuna valutazione alternativa con la cittadinanza? Lo diremo con forza: quello che si farà nell’area della ex discarica è ancora tutto da scrivere. Ed è tempo che a scrivere sia finalmente anche la comunità".