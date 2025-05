Comitato No Discarica: "Fotovoltaico subito e stop ai conferimenti"

Comitato No Discarica di Cerro Maggiore: "Fotovoltaico subito e stop ai conferimenti".

"Stop ai conferimenti e sì al fotovoltaico"

Non si ferma il botta e risposta tra il Comitato No Discarica e il Comune di Cerro Maggiore sul nuovo progetto di conferimento nel polo ex Baraggia. Ora il comitato torna alla carica, replicando al centrodestra cerrese (forza di maggioranza): "Per quanto non spetterebbe a noi, la proposta è chiara: un fotovoltaico in fossa, senza conferimenti, senza riempimento - chiedono dal comitato rivolgendosi al Comune - Quello sarebbe un vero ripristino ambientale. Ci danno dei bugiardi ma i fatti dicono altro: la trasparenza minima di legge non è partecipazione, il progetto oggetto dell'accordo è stato voluto dall'operatore con il beneplacito dell'Amministrazione, senza trattative, senza valutare altro e, soprattutto, senza battersi per il territorio, la cittadinanza non è stata coinvolta ma messa davanti a cose fatte. La trasparenza vera vorrebbe che, oltre all'illustrazione del progetto, non si raccontasse la favola del 'siamo pronti a valutare' ma si dicesse che l'1 giugno è stata convocata la Conferenza di Servizi in Regione Lombardia. La vera trasparenza vorrebbe un Consiglio comunale aperto Calla cittadinanza".

La proposta

Il comitato illustra la sua proposta: "Fotovoltaico in fossa e comunità energetica. Noi in poche settimane e con il supporto scientifico di un

ricercatore dell’Università dell’Insubria, abbiamo elaborato una proposta concreta: realizzare un impianto fotovoltaico in fossa, che richiederebbe solo minimi riempimenti tecnici per la messa in sicurezza, e permetterebbe di rigenerare l’area senza continuare a danneggiarla. Da questo impianto si potrebbe attivare una comunità energetica rinnovabile (CER), coinvolgendo cittadini, piccole-medie imprese, l’Amministrazione comunale stessa, e

beneficiando di incentivi nazionali e regionali già disponibili. I vantaggi?

Energia locale e rinnovabile per famiglie, imprese e strutture pubbliche, bollette più leggere per chi partecipa, incentivi dal GSE fino a 110 €/MWh per 20 anni, fondi regionali disponibili fino al 2027 per chi presenta il progetto in tempo, entrate per il Comune, da destinare a manutenzioni, scuole, aree verdi. È vero, il termine del 2027 è vicino. Ma resta tecnicamente raggiungibile se si agisce con determinazione. E se il percorso fosse stato avviato quando tutto è cominciato nel 2022, oggi non parleremmo di potenzialità, ma di risultati.

Il problema è che in due anni non è stato fatto nulla per cercare strade diverse. Il Comune ha preferito la via più semplice, accettando un progetto che garantisce flussi economici immediati dai conferimenti, ma rinvia il risanamento ambientale a data da destinarsi. Il dialogo è ancora possibile (ma va chiesto con serietà) Il comitato non si propone come unico detentore della verità, ma ha dimostrato che alternative concrete esistono. E, sia chiaro, non spettava certo ai cittadini cercare proposte alternative: questo compito

spetta a chi è eletto e retribuito per farlo. Ma di fronte al silenzio istituzionale, non potevamo restare fermi, soprattutto dopo che le legittime preoccupazioni espresse dalla cittadinanza sono state derubricate a bugie da chi,

fino ad oggi, non ha prodotto alcuna visione per il futuro del sito. La comunità energetica è una delle tante strade possibili, ma è già concreta, finanziabile e

fondata su tecnologie collaudate. È l’occasione per trasformare un sito compromesso in un'opportunità condivisa, senza attendere altri 10 o 15 anni".