Chiusura delle scuole medie, ecco dove si pensa si fare lezione da settembre

Chiusura scuole medie, due le ipotesi per il nuovo anno scolastico

Niente più vecchia scuola di via Dei Boschi e due nuove ipotesi su dove far riprendere le lezioni a settembre per il nuovo anno scolastico. E' questo quanto emerge a Nerviano, dopo la chiusura del plesso di via Diaz avvenuta il 30 aprile 2025 per problemi strutturali e in vista dell'approssimarsi della ripresa delle lezioni a settembre. "La scuola e il Comune desiderano condividere ulteriori informazioni rispetto alla riorganizzazione logistica che si renderà necessaria a partire dal prossimo anno scolastico a seguito della chiusura della scuola media di via Diaz per motivi di sicurezza - spiegano Comune e scuole - L’edificio, destinato a un importante intervento di riqualificazione, resterà inagibile per un minimo di 24 mesi, comportando uno spostamento temporaneo non solo per gli studenti della secondaria ma anche per quelli della scuola primaria. Le proposte, valutate da referenti scolastici incaricati dalla dirigenza, hanno restituito due ipotesi ritenute più funzionali sul piano didattico. Le due opzioni, attualmente oggetto di approfondimenti tecnici, mirano entrambe a mantenere quanto più possibile la coesione degli attuali plessi e la continuità educativa".

Le due ipotesi per settembre

"Due le ipotesi sul tavolo - spiegano Comune e scuola - Ipotesi 1: trasferimento della scuola media nel plesso di via Roma, trasferimento della scuola primaria di Sant’Ilario a Garbatola, trasferimento della scuola primaria di via Roma a Sant’Ilario, con una interclasse in via Di Vittorio; ipotesi 2: distribuzione della scuola media tra i plessi di Sant’Ilario e Garbatola, trasferimento della scuola primaria di Sant’Ilario in via Roma, trasferimento della scuola primaria di Garbatola in via Di Vittorio".

"Il servizio non si fermerà"

"È importante sottolineare che, nonostante il necessario trasferimento temporaneo, la scuola media rimarrà a tutti gli effetti presente e attiva nel territorio di Nerviano: nessuna esternalizzazione né soppressione è prevista, ma solo una riorganizzazione logistica legata alla messa in sicurezza dell’attuale sede - sottolineano Comune e scuola - Attualmente il Comune, in sinergia con l’Istituto comprensivo, è in attesa di conferme da parte di

soggetti esterni circa la fattibilità di ciascuna ipotesi, con particolare attenzione alla capienza-affollamento degli edifici, alla conformazione degli spazi necessari e alla compatibilità con i servizi integrativi (trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola). Ogni decisione, inevitabilmente, comporterà sacrifici e adattamenti. Tuttavia la priorità condivisa è garantire un’organizzazione efficiente, sicura e sostenibile, che tuteli il più possibile il percorso degli alunni e il lavoro degli insegnanti, anche in un contesto straordinario come quello attuale. Tutti i dettagli organizzativi e la scelta finale saranno illustrati durante l’assemblea pubblica prevista per lunedì 30 giugno 2025. Sarà l’occasione per approfondire ogni aspetto e chiarire eventuali dubbi nel segno della trasparenza e della collaborazione. L’Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica continueranno a lavorare fianco a fianco con l’obiettivo di affrontare al meglio questa fase transitoria, assicurando continuità educativa e il massimo supporto alle famiglie".