Chiude il centro sportivo Malerba di San Vittore Olona.

Domenica 21 maggio 2023 sarà l'ultimo giorni di apertura del centro sportivo Malerba di San Vittore Olona. E' questo l'ultimo capitolo della controversa vicenda legata al Ppp, contratto di Partenariato pubblico privato (siglato nel 2019 dall'ex Giunta comunale e osteggiato dall'attuale) inerente la ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi cittadini. Come noto, mesi fa, il Comune aveva ufficializzato la rescissione del contratto col gestore ossia Sport Più (a causa di gravi inadempienze contrattuali dello stesso avevano dichiarato dall'Amministrazione comunale) e ora il gestore deve lasciare la struttura.

"Dal prossimo 23 maggio la Sport Più terminerà la gestione del centro Malerba restituendo le chiavi al Comune - spiega Stefano Colombo, titolare di Sport Più nella comunicazione inviata alle associazioni sportive che utilizzano il centro (ossia atletica, calcio con Pro Patria, Centro giovanile calcio e Mocchetti, tennis, ginnastica ritmica della Sport Più con altre altre attività, ginnastica dinamica militare e le lezioni per il liceo Galilei di Legnano e per l'associazione Parkinson) - Nonostante i tentativi profusi da parte dell'Ati (nota: banca, gestore e ditta che ha svolto i lavori), noi non potremo più garantire l'accesso agli impianti e l'erogazione dei servizi. L'ultimo giorno di attività del centro, per consentire poi le attività di sgombero e chiusura, sarà pertanto domenica 21 maggio 2023. Restiamo a disposizione per le eventuali operazioni di disimpegno degli spazi del vostro materiale".