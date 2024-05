Centrodestra per D'Urbano, i nomi nelle liste

In attesa che i candidati sindaco di Cornaredo e le loro rappresentanze politiche rendano noto, attraverso la pubblicazione dei programmi, come, concretamente, intendono mantenere le promesse di questa campagna elettorale, le liste dei candidati a un posto in consiglio comunale sono state definite.

Elezioni Cornaredo

Due settimane fa abbiamo presentato le tre liste a sostegno del candidato di centrosinistra Mario Barlocchi. Questa settimana tocca al candidato sindaco di centrodestra Corrado D’Urbano, e alla coalizione composta da quattro liste: una civica che porta il suo nome, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Liste e nomi

Ecco i nomi della civica Corrado D’Urbano sindaco: Roberto Lecchi, Angela Catarsi, Roberto Minotti, Martina Ciprandi, Davide Bortot, Maria Grazia Dal Corso, Raffaele D’Agostino, Monica Tibaldi, Claudio Sciarrone, Martina Todisco, Gianbattista Panzone, Michela Mauri, Renato Tiraboschi, Cristiano Di Toro Mammarella, Andrea Turturro, Christian Gambini.

Lista Lega: Rosalba Locati, Saverio Verbari, Roberta Bernasconi, Angelo Grassi, Rocca Pirolo, Carlo Pagani, Jennifer Airaghi, Flavio Ghezzi, Stefania Pivetta, Davide Bartezzaghi, Donatella Menapace, Fabrizio Pizzigoni, Maria Carmela Raitano, Angelo Galati, Annamaria Bonelli, Nicola De Gaetano.

Forza Italia: Sonia Cagnoni, Emilio Sopracolle, Nicolò Moschella, Roberto Pirota, Roberto Ronchi, Anna Maria Di Terlizzi, Gian Carlo Bacchetta, Ivan Noia, Alessandro D’Azzeo, Nunziata Garufo, Elisabetta Ceschia, Stefano Colombo, Maria Teresa Carrettoni, Elena Maiorano, Nicolò Bacchetta, Domenico Balbo.

Fratelli d’Italia: Dario Ceniti, Luca Repossi, Fabio Abela, Mailinda Arapaj, Basilio Arcidiacono, Rosanna Baglioni, Laura Crotti, Valeria Katiuscia Ferrante, Marzio Foti, Viviana Fugagnollo, Perseo Gatti, Baldassarre Martire, Fabrizio Orsili, Vito Vatalaro, Fabio Valvo, Manuela Verricelli.

Centrodestra

Da segnalare la forte presenza dei componenti dell’ultima giunta di centrodestra a Cornaredo, quella guidata da Luciano Bassani fra il 2009 e il 2014.

Oltre ovviamente al candidato sindaco D’Urbano, allora assessore ai Servizi Sociali, si palesa il ritorno di Dario Ceniti, allora assessore ai Lavori pubblici, che sarà capolista per Fratelli d’Italia, di Sonia Cagnoni, capolista di Forza Italia, ex vicesindaco, e di Rosalba Locati, allora assessore a Bilancio, oggi capolista della Lega dopo 10 anni di consiglio comunale fra le fila dell’opposizione.

Il gruppo si presenterà lunedì 6 maggio in via Imbriani alle 21.