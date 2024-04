La squadra per Mario Barlocchi sindaco

Definiti i nomi delle persone che comporranno le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Cornaredo di Mario Barlocchi. La coalizione di centrosinistra si compone di tre liste. Partito Democratico, Sinistra per Cornaredo, Domani in Comune.

Mario Barlocchi sindaco

«Cornaredo è una realtà che fa della solidarietà e dell'inclusione i suoi valori fondanti. Per le elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno come Partito Democratico vogliamo continuare il grande lavoro svolto dall’amministrazione Santagostino per costruire una comunità dove nessuno debba sentirsi solo. Per questo sosteniamo convintamente la candidatura a sindaco di Mario Barlocchi, figura di esperienza e di visione. La nostra lista comprende Susanna Dametti, Gabriele Di Padova, Daniela Calvanese, Francesco Caroccia, Mario Colombo, Alessandra Corbari, Simone Ferrari, Remo Fronzoni, Flavio Ghezzi, Nadia Invernizzi, Roger Longhi, Jacopo Marchesi, Carlo Meregalli, Claudia Munero, Laura Reina e Giorgia Soresina. Nomi familiari e volti nuovi che riflettono la diversità e la ricchezza della nostra comunità: amministratori uscenti e nuove figure impegnate nella cultura e nel sociale, pronte a portare nuove prospettive e idee innovative per il futuro del nostro comune» scrivono i referenti del Partito Democratico di Cornaredo.

Le liste

Ufficiali anche i nomi della seconda lista, quella di Sinistra per Cornaredo, presentatisi lo scorso 11 aprile, «in una serata intensa di idee che hanno delineato un percorso per meglio interpretare la realtà cornaredese. Una qualificata partecipazione che propone linee d’azione per la futura Cornaredo, con un pensiero fondamentale ai giovani, alle famiglie in difficoltà, alla solidarietà, alla sostenibilità ambientale, alla scelta di rappresentare una comunità che vuole essere protagonista e vuole partecipare in modo attivo».

I candidati sono Mary Vono, Renzo Airaghi, Olga Antonini, Alessandra Bompani, Roberto Cavaton, Marco Croce, Dino Davanzo, Alda Gianelli, Francesco Giubileo, Francesca Gussoni, Domenico Legato, Vito Lombardo, Felicia Maulucci, Caush Sina, Agnes Tine, Monica Vegetti.

Centrosinistra

Ufficializzata giovedì mattina anche la squadra della terza lista, la civica Domani in Comune: Veronica Urso, Chiara Tenconi, Giulia Radice, Silvia Mainardi, Rosy D’Amico, Graciela Pinto, MariaTeresa Marengo, Serena Croce, Pasquale Piccinocchi, Lorenzo Zaccaro, Luca Borlacchi, Nino Nicoloso , Corrado Bassi.