Rsa di Cornaredo, altri sei mesi di attesa

Rsa di via Adamello a Cornaredo, almeno altri sei mesi di attesa.

Rsa

E’ stata firmata nella mattinata di ieri, giovedì 7 dicembre, la deliberazione del Commissario Straordinario Laura Visone con cui si concedono ulteriori mesi per completare la struttura residenziale per anziani di via Adamello.

Dopo anni di attesa, nel 2017 la prima giunta comunale Santagostino alienò il terreno di via Adamello di cui era proprietario: nel giugno 2018 la società Sereni Orizzonti di Udine acquistò il terreno per 516mila euro fu stipulata con il Comune la Convenzione fra pubblico e privato per realizzare l’opera. 600 i giorni previsti entro cui concludere l’intervento dall’inizio dei lavori il 29 luglio 2019.

Lavori iniziati nel 2019

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: pandemie, guerre, questioni giudiziarie per la società Sereni Orizzonti e le dimissioni del primo cittadino dello scorso anno, e infine anche l’apertura di un’altra struttura residenziale per anziani sempre a Cornaredo.

Nel marzo 2020 Sereni Orizzonti rese noto che i lavori erano sospesi sino alla fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia.

Il 14 dicembre 2020 la società cedette il terreno e la convenzione con i rispettivi obblighi nei confronti del Comune alla Edos srl di Firenze, non prima di aver chiesto e ottenuto una nuova proroga nelle tempistiche di fine lavori al Comune, operazione conclusa a inizio 2021.

Nuova proroga

Anche il nuovo operatore subentrato ha avuto necessità di tempo: la prima proroga è stata chiesta il 2 dicembre 2022 sino al giugno 2023; la seconda il 30 giugno 2023 sino al 30 novembre 2023. Il 30 novembre negli uffici comuali è giunta una nuova pec con la richiesta, concessa ieri, di prorogare al 30 aprile 2024 la scadenza per «l’ultimazione di tutti i lavori e per la presentazione delle pratiche connesse all’istanza di autorizzazione al funzionamento».

Visto l’interesse pubblico alla realizzazione della Rsa, la proroga è stata nuovamente concessa.