Cedimento del controsoffitto a scuola: la Lega chiede chiarimenti a Città Metropolitana

Dopo il cedimento del controsoffitto in un'aula del liceo Torno di Castano Primo, il consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo, ha presentato un'interrogazione a Città Metropolitana per avere risposte sulla sicurezza e tempi di ripristino dopo l'accaduto.

"La scorsa settimana, in un’aula di una scuola superiore di Castano Primo - spiega Colombo, consigliere metropolitano della Lega - si è verificato un preoccupante cedimento di un controsoffitto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è solo l’ultimo episodio di questo genere che desta particolare allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico delle scuole milanesi. In qualità di consigliere metropolitano - prosegue Colombo - ho presentato un’interrogazione al Sindaco della Città Metropolitana per fare piena luce sull’accaduto. Ritengo fondamentale sapere quali verifiche siano state effettuate subito dopo il cedimento e se siano previsti controlli più approfonditi su tutto l’edificio per evitare che simili situazioni possano ripetersi. Da tempo, l’istituto è segnalato per le sue problematiche strutturali, sia dalla dirigenza scolastica che dai rappresentanti di studenti e genitori. Da anni viene promesso da Città Metropolitana un intervento complessivo per il rifacimento del tetto, con un costo stimato di circa due milioni di euro. Tuttavia - incalza il consigliere leghista - la progettazione definitiva non è ancora pronta e non sembrerebbe essere stata avviata nemmeno la procedura per l’affidamento dei lavori. Nel frattempo, si continua a intervenire solo con soluzioni provvisorie, che non possono garantire la piena sicurezza degli ambienti scolastici. Nella mia interrogazione - conclude Colombo - ho anche chiesto se la Città Metropolitana intenda stanziare ulteriori risorse per accelerare l’intervento e assicurare finalmente un ambiente sicuro e dignitoso a studenti e personale. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave per agire. La sicurezza degli edifici scolastici deve essere una priorità assoluta".