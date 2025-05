Cede il controsoffitto: disagi all'istituto Torno

L'istituto resta sorvegliato speciale: previsto il rifacimento del tetto ma non solo

Le condizioni strutturali dell'istituto restano al centro degli sforzi dell'Ente di area vasta, che conosce bene i problemi che affliggono l'ampio stabile. E' necessaria dunque una progettazione ad hoc e le risorse che dovranno essere messe a disposizione si aggirerebbero intorno a un paio di milioni di euro (mancano ancora la progettazione e la messa a gara). Risorse che dovrebbero essere utilizzate per finanziare il rifacimento della superficie nel suo complesso. In attesa di questo importante intervento, non si fermano gli interventi tampone.