il commento

Cecchetti (Lega): “Piena solidarietà a chi si difende”

Il deputato lombardo si è detto pronto a presentare un'interrogazione in parlamento per quanto accaduto in ospedale

Cecchetti (Lega): “Piena solidarietà a chi si difende”

Magenta · 15/01/2026 alle 18:14

di

Fabrizio Cecchetti ha voluto commentare quanto accaduto all’ospedale di Magenta nel pomeriggio di ieri, dove è stato portato il ladro accoltellato, poco dopo deceduto.

Cecchetti (Lega): “Piena solidarietà a chi si difende”

“Piena solidarietà alla persona aggredita nella propria abitazione a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, che si è difesa durante un tentativo di rapina in casa. È fondamentale ristabilire la verità dei fatti: qui parliamo di un cittadino che si è trovato un rapinatore in casa propria”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega.

“Se le notizie secondo cui le proteste sarebbero organizzate da familiari e amici del rapinatore rom, con possibili ripercussioni o rallentamenti delle attività dell’ospedale di Magenta, dovessero essere confermate, saremmo davanti a un fatto gravissimo – aggiunge -. Gli ospedali devono restare luoghi di cura e non possono diventare teatro di tensioni o pressioni che mettono a rischio pazienti e operatori sanitari”. “È assurdo – prosegue Cecchetti – manifestare per chi ha commesso un reato e tentare di ribaltare le responsabilità, mentre chi è stato aggredito in casa propria viene messo sotto accusa. La legittima difesa è un principio sacrosanto e la sicurezza dei cittadini onesti deve venire prima di tutto”. “Ho presentato un’interrogazione parlamentare per fare piena chiarezza e garantire che ordine pubblico e servizi essenziali, a partire dagli ospedali, non vengano in alcun modo messi a rischio”.

Tu cosa ne pensi?