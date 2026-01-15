Cecchetti (Lega): “Piena solidarietà a chi si difende”

Fabrizio Cecchetti ha voluto commentare quanto accaduto all’ospedale di Magenta nel pomeriggio di ieri, dove è stato portato il ladro accoltellato, poco dopo deceduto.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega.

“Se le notizie secondo cui le proteste sarebbero organizzate da familiari e amici del rapinatore rom, con possibili ripercussioni o rallentamenti delle attività dell’ospedale di Magenta, dovessero essere confermate, saremmo davanti a un fatto gravissimo – aggiunge -. Gli ospedali devono restare luoghi di cura e non possono diventare teatro di tensioni o pressioni che mettono a rischio pazienti e operatori sanitari”. “È assurdo – prosegue Cecchetti – manifestare per chi ha commesso un reato e tentare di ribaltare le responsabilità, mentre chi è stato aggredito in casa propria viene messo sotto accusa. La legittima difesa è un principio sacrosanto e la sicurezza dei cittadini onesti deve venire prima di tutto”. “Ho presentato un’interrogazione parlamentare per fare piena chiarezza e garantire che ordine pubblico e servizi essenziali, a partire dagli ospedali, non vengano in alcun modo messi a rischio”.