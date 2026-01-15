I sanitari presenti hanno subito chiamato le forze dell'ordine e i Carabinieri sono arrivati in massa per riportare la calma in ospedale

Sono state circa 200 le persone provenienti dai campi rom di Torino e della zona che hanno raggiunto Magenta dopo che si è diffusa la notizia che Adamo Massa, 37enne sinti che si era introdotto in una casa di Lonate Pozzolo, era deceduto a seguito della coltellata che gli era stata inferta dal padrone di casa.

Rapinatore morto: dai campi rom in 200 all’ospedale di Magenta

Nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, decine di auto sono partite dal campo rom di via Unione Sovietica a Torino per raggiungere l’ospedale Fornaroli di Magenta: arrivati sul posto si sono accalcati davanti alle porte di ingresso del nosocomio tanto da scardinarla. I sanitari presenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i Carabinieri sono arrivati in massa per riportare la calma in ospedale.

A poter entrare per vedere il corpo del 37enne sono stati solo i parenti più stretti e all’esterno sono rimasti conoscenti e amici del giovane accoltellato.