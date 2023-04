Castano Primo avrà il suo skate park

Il nuovo skate park ma non solo al centro dell’azione politica guidata dal sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello.

Tempo di progetti per l'Amministrazione comunale

In questi giorni gli sforzi del primo cittadino si stanno concentrando su alcune partite aperte che riguardano le opere pubbliche, da una parte, e le iniziative per il tempo libero dall’altra. Ad impegnare Pignatiello, la sua squadra e gli uffici comunali è infatti la realizzazione del nuovo parco inclusivo, il cui piatto forte sarà lo skate park chiesto fortemente dai ragazzi e che sorgerà tra le vie Forlanini e Gallarate. L’opera, è proprio il caso di dirlo, si può considerare ai nastri di partenza.

Dopo la battuta d'arresto riprendono i lavori

Dopo la battuta d’arresto, che nel mese di dicembre aveva visto sospendere le lavorazioni (a causa delle condizioni meteorologiche che avevano impedito la realizzazione dei getti), riprendono finalmente i cantieri. La durata complessiva dei lavori è stimata in 200 giorni, il tutto per un importo complessivo di 140mila euro (che verranno finanziati in parte - per l’80% - con fondi regionali e l’altra parte con fondi propri di bilancio - pari al 20%.

Il punto della situazione

Sullo stato di avanzamento dei lavori Pignatiello ha spiegato:

«Ripartiranno a breve i lavori per il nuovo skate park. I lavori, invero, erano già cominciati. Si erano arenati ed ora è giunto il momento della ripresa vera e propria».

Le altre opere

Ad aggiungersi all’elenco degli interventi ci sono pure la nuova palestra insieme alla piscina esterna per l’Acqua village. E’ previsto inoltre per il mese di settembre l’avvio del cantiere inerente al nuovo polo biblio-museale che troverà posto in Villa Rusconi e diventerà realtà grazie ai fondi derivanti dal Pnrr, per il valore economico di 850mila euro. Al momento in paese sta proseguendo a ritmo spedito l’opera di installazione dell’illuminazione a led e l’Esecutivo è alle prese anche con la redazione del nuovo Piano di governo del territorio (Pgt).

Spazio anche agli eventi estivi

Ad occupare le giornate in Villa Rusconi sono poi le attività preparatorie che riguardano le iniziative incentrate sullo svago. Secondo indiscrezioni trapelate proprio dal Palazzo, vengono confermati gli eventi clou che contraddistinguono il periodo estivo. Il riferimento è alla Notte rosa e i numerosi concerti che animano la piazza. E’ iniziato infine, ma non per importanza, il conto alla rovescia per i vari centri estivi.