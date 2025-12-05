Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha voluto commentare la visita all’azienda Freudenberg di Rho da parte dei due consiglieri regionali del Pd, Romano e Negri.

Caso Freudenberg, Cecchetti (Lega): “Bene attenzione di tutti, ma senza polemiche”

“Ben vengano anche le visite e le iniziative di altri rappresentanti politici davanti allo stabilimento Freudenberg di Rho, perché l’attenzione sul futuro dei lavoratori è fondamentale. Ma è altrettanto importante ricordare che da oltre un mese abbiamo già depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo l’apertura di un confronto concreto con l’azienda per salvaguardare l’occupazione e garantire continuità produttiva.”

“Il nostro impegno non è di facciata ma operativo. Siamo pronti a partecipare a ogni tavolo istituzionale utile, con l’unico obiettivo di difendere i lavoratori e tutelare il tessuto economico del Rhodense. Questa vicenda richiede serietà, continuità e determinazione, non iniziative estemporanee.”

“Continueremo a lavorare con responsabilità, mettendo al centro le famiglie coinvolte e la salvaguardia di una realtà industriale importante per tutta la Lombardia.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.