Chiusura Freudenberg, Romano e Negri (PD): “Chiusura inaccettabile”

I consiglieri regionali del Partito democratica, Paolo Romano e Simone Negri sono stati in visita alla Freudenberg di Rho per stare vicini ai 41 lavoratori che rischiano di restare a casa a causa della chiusura dell’azienda.

“Oggi siamo stati a nome del Gruppo del Partito Democratico all’assemblea sindacale della sede Freudenberg di Rho, uno stabilimento produttivo che la multinazionale vuole chiudere a causa dei dazi di Donald Trump. Una scelta inaccettabile e vergognosa, che dimostra però come la subalternità del nostro Governo al presidente Usa la paghino i cittadini sulla loro pelle. C’è però una possibilità per uscirne: c’è un acquirente disponibile ad acquistare lo stabilimento e mantenere qui la produzione. Pretendiamo che Regione Lombardia e il Governo facciano tutto il possibile per garantire questa acquisizione. Noi saremo accanto ai lavoratori nel fare pressione sulla casa madre tedesca affinché non vi si opponga”.