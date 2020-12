Capodanno a Parabiago: il sindaco spiega cosa succederà a mezzanotte

Capodanno a Parabiago: dopo le polemiche sorte nella giornata di oggi, domenica 6 dicembre 2020, per l’evento organizzato dall’Amministrazione per il 31 dicembre, il sindaco Raffaele Cucchi ha spiegato cosa accadrà, sostenendo di essere stato strumentalizzato.

Capodanno a Parabiago: “Evento pre registrato”

Dopo le critiche per l’evento che si sarebbe dovuto tenere in piazza a Capodanno da parte delle opposizioni, è arrivata poco fa la spiegazione del primo cittadino.

“A seguito delle osservazioni riportate da alcuni cittadini, ma anche delle polemiche sollevate sull’evento ‘A year to stop’, si intende meglio specificare il contenuto del volantino probabilmente poco chiaro, ma certamente strumentalizzato.

L’evento ‘A year to stop’ verrà pre-registrato dall’Amministrazione comunale nel rispetto delle misure previste e trasmesso in streaming sulle pagine social del comune a mezzanotte del 31 dicembre 2020.

Si evidenzia anche che, proprio perché l’Amministrazione comunale vuole evitare assembramenti, non sono stati inidicati dettagli del momento in cui avverrà la pre-registraziona, tra cui l’ora.

Sperando di aver chiarito meglio lo svolgersi dell’evento che intende offrire occasione alla comunità di condividere un ‘sentire’ comune, verranno forniti maggiori dettagli in seguito.

L’evento intende unire non dividere… peccato che sia stato strumentalizzato in questo modo, perché così facendo, si crea divisione e polemica fine a se stessa.

Il volantino è stato modificato per una comunicazione più chiara.

