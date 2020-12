Capodanno: opposizioni contro la maggioranza in piazza a mezzanotte

Capodanno a Parabiago: dopo l’annuncio della maggioranza di Raffaele Cucchi di festeggiare la mezzanotte in piazza distruggendo una scultura in ghiaccio che rappresenta il 2020, le opposizioni insorgono e si dissociano.

Capodanno in piazza? Il Pd si dissocia

A prendere le distanze dall’iniziativa dell’Amministrazione di Raffaele Cucchi è il Pd, dopo che già il consigliere “dem” Giorgio Nebuloni aveva espresso stamani, domenica 6 dicembre 2020, la decisione di fare un esposto se la manifestazione si dovesse tenere.

“L’Amministrazione comunale ha programmato, all’interno delle manifestazioni previste per il Natale 2020, una iniziativa per il 31 dicembre alle ore 00.00, con la presenza in piazza della Vittoria di sindaco, assessori e consiglieri. I consiglieri comunali del Partito Democratico ritengono tale scelta fortemente negativa e per nulla rispettosa dell’ultimo DPCM in vigore dal 4 dicembre. Non crediamo che il gesto simbolico previsto per l’ultima notte dell’anno avrebbe minor valore se compiuto alle 21.00 dello stesso giorno o alle 10.00 del mattino successivo. A tutti sono richiesti sacrifici:alle famiglie di evitare feste e cenoni, a bar e ristoranti di chiudere alle 18.00, a tutti di restare in casa dalle 22.00 alle 7.00 del mattino successivo. Riteniamo che chi ricopre ruoli istituzionali non debba ritenersi autorizzato a sottrarsi alle regole, ma anzi, porsi come esempio nel far capire ai concittadini che, dietro una norma vissuta come un’imposizione fastidiosa, si nasconde in realtà la possibilità di stare bene con se stessi e con gli altri e soprattutto di esercitare senza limiti la propria libertà. Pertanto i consiglieri comunali del Partito Democratico si dissociano convintamente da tale scelta dell’amministrazione”.

riParabiago: “Invitiamo a ripensare all’iniziativa”

A prendere parola sull’evento in previsione per Capodanno anche il gruppo riParabiago.