Campaccio in diretta tv, ma senza il “Chilometro inclusivo”: la delusione dell’assessore

C’è marezza nelle parole di Walter Cecchin, assessore allo Sport del comune di San Giorgio su Legnano dopo aver constato che l’evento “Chilometro inclusivo” del Campaccio non era stato mandato in diretta tv come previsto.

“Come Assessore allo Sport del Comune di San Giorgio su Legnano, dove lo scorso fine settimana si è svolta la 69ª edizione del Campaccio, sento il dovere di esprimere pubblicamente un sentimento di profondo dispiacere per quanto avvenuto durante la gara del “Chilometro Inclusivo” – scrive Cecchin –

Una corsa a cui hanno partecipato quasi settanta atleti, protagonisti di un momento che per noi rappresenta uno dei più significati più autentici dello sport: inclusione, partecipazione, dignità e rispetto.

Eppure, nonostante la gara fosse inserita nella diretta televisiva, nessuna immagine degli atleti del Chilometro Inclusivo ha avuto una reale visibilità in TV, pur essendo la trasmissione in corso.

Non c’è rabbia in queste parole, ma dispiacere sì. Dispiacere perché lo sport, soprattutto quando è vissuto da persone con disabilità, non può e non deve essere considerato un momento accessorio o secondario. Tra pochi giorni inizieranno le Olimpiadi e Paralimpiadi, a pochi chilometri da noi, dove giustamente ogni gesto, ogni gara e ogni atleta con disabilità viene valorizzato e raccontato.

Al Campaccio, invece, per qualche minuto, ce ne siamo dimenticati.

Un momento di grandi emozioni per tutti i presenti