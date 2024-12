Dopo che la lista civica Civitas di Robecchetto con induno ha denunciato il dimezzamento dell'importo destinato alle borse di studio, ha voluto rispondere il commissario straordinario Sabrina pane per chiarire le motivazioni.

Borse di studio a Robecchetto: la precisazione del commissario straordinario

"Con riferimento alle notizie di stampa diffuse nella giornata del 9 dicembre scorso e relative alla riferita "protesta della lista civica Civitas per la riduzione del 50% delle borse di studio" assegnate dal Comune di Robecchetto con Induno, è doveroso condividere alcune importanti rettifiche in merito ai contenuti divulgati - ha affermato il Commissario Straordinario la Dottoressa Sabrina Pane - Con le richieste trasmesse in data 10 settembre l'Ente locale ha come di consueto interpellato le aziende che da anni sostengono l’iniziativa in oggetto per vagliarne l'attuale disponibilità, chiedendo di fornire un formale riscontro. Sulla base dei riscontri pervenuti, gli Uffici hanno tempestivamente provveduto a quantificare la consistenza delle risorse disponibili, procedendo all’indizione del Bando e demandando all'apposita Commissione le determinazioni inerenti alle assegnazioni, sulla base di quanto previsto dal vigente

Regolamento delle Borse di Studio. Solo a procedura pressoché conclusa è pervenuta la disponibilità al finanziamento delle borse di studio da parte di alcune società che non avevano ancora fornito formale riscontro e pertanto si è prontamente deciso di redistribuire le risorse sopravvenute su tutti gli assegnatari delle borse di studio per l’annualità corrente".

Gli stipendi non introitati

"Con riferimento al riferito omesso utilizzo delle risorse derivanti "dagli stipendi non introitati" da uno degli ex amministratori, già decaduto da diversi mesi dal proprio incarico, preme precisare che a partire dall’annualità 2022 il Comune, beneficia di un contributo aggiuntivo, da parte dello Stato, destinato a finanziare l’incremento delle indennità di Sindaco, Assessori e del Presidente del Consiglio (qualora tale carica sia ricoperta da figura distinta da quella del Sindaco) stabilito dalla citata normativa. L’utilizzo da parte del Comune di tale contributo deve essere rendicontato nel mese di ottobre dell’anno successivo a quello di erogazione, e in caso di mancato impiego per remunerare una delle cariche sopra elencate, deve essere accantonato e restituito allo Stato. Considerato che il Comune di Robecchetto con Induno non ha mai istituito come figura quella del Presidente del Consiglio, ogni anno l’Ente deve restituire allo Stato la quota corrispondente, che varia a seconda dell’aumento dell’indennità negli anni successivi".

Somme vincolate e il loro utilizzo