Borse di studio ridotte del 50% a Robecchetto: la protesta della lista civica Civitas

È stato ridotto drasticamente l’importo destinato dal Comune di Robecchetto con Induno alle borse di studio per gli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2023/2024. Questo quanto denunciato dalla lista civica Civitas nel suo ultimo comunicato.

Rispetto allo scorso anno si è passati da un totale di 22.500,00 euro a 11.000,00 euro, un netto dimezzamento che penalizza i giovani del paese e le loro famiglie.

"La lista Civitas denuncia che questa diminuzione è una delle conseguenze dirette della mancanza di una guida politica in Municipio da imputare: alla non ottimale gestione e ai limiti di un tecnico come l’attuale segretario comunale che è responsabile delle procedure amministrative ma soprattutto agli otto consiglieri (quattro di maggioranza, quattro di minoranza) che lo scorso 02 aprile hanno rassegnato simultaneamente le dimissioni, portando allo scioglimento del consiglio comunale e al commissariamento dell’ente. Non avere una guida politica in seno all’Amministrazione comunale, inevitabilmente, comporta la semplice gestione dell’ordinario e una minore attenzione alle diverse esigenze della nostra comunità. E tutto questo è accaduto per vicende strettamente personali tra i dimissionari dell’ex maggioranza che esulano da concrete motivazioni politiche e amministrative".

"L’Amministrazione comunale retta dal sindaco Giorgio Braga ha sempre sostenuto le nuove generazioni: da un lato, coinvolgendole in maniera diretta nella vita sociale, culturale e amministrativa del paese; dall’altro, premiando gli studenti e le studentesse meritevoli con borse di studio che ogni anno vengono assegnate secondo differenti criteri che riguardano sia il reddito che il merito. Fino allo scorso anno per le borse di studio sono state destinate risorse derivanti in parte da sponsor (17.000,00 euro) e in parte dai compensi (circa 5.000,00 euro) appositamente non introitati da alcuni componenti della lista Civitas ed in particolare dall’ex assessore Daniele Colombo per destinarli a questo preciso scopo e, quindi, a favore degli studenti meritevoli. La lista Civitas rileva che adesso l’attuale segretario comunale non è riuscito ad incamerare ben 6.000,00 euro dagli sponsor e ha deciso di utilizzare soltanto i rimanenti 11.000,00 euro derivanti sempre dagli sponsor, pur potendo contare anche sulle altre risorse derivanti dagli stipendi non introitati da Colombo (circa 1.300,00 euro). La giunta comunale, invece, se ancora in carica, avrebbe operato per mettere a disposizione più risorse possibili per le borse di studio ponendo sempre al centro dell’iniziativa il merito degli studenti".