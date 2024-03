Bidoni lasciati in strada dopo la raccolta: ridotte le multe

Multe meno salate per chi lascia esposti i contenitori per la raccolta rifiuti oltre le 24 ore dopo il ritiro a Bareggio.

Bidoni lasciati in strada dopo la raccolta: multe meno salate

Ieri sera il Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, ha approvato la diminuzione della sanzione da 160 a 50 euro.

“A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini multati siamo andati a verificare il regolamento, che risaliva a diversi anni fa, e ci siamo resi conto che si trattava di un importo sproporzionato rispetto alla ‘colpa’ – spiega il vicesindaco Roberto Lonati -. In pratica, era più alta questa sanzione rispetto a quella per il passaggio con il semaforo rosso. Sorprende l’astensione della minoranza su un provvedimento che va a vantaggio dei cittadini”.

“Abbiamo deciso di non eliminare completamente la sanzione per evitare che per qualcuno possa diventare un’abitudine ‘dimenticare’ i bidoni sulla strada – aggiunge il sindaco Linda Colombo -, in ogni caso abbiamo convenuto sul fatto che l’entità della multa fosse troppo elevata e siamo intervenuti”.