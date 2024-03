Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 2 e domenica 3 marzo 2024

CANEGRATE: «Marzo è donna»: via agli eventi

Torna anche quest’anno «Marzo è donna» a cura dell’assessorato alla Cultura in biblioteca. Dall’1 al 15 marzo si terrà una mostra fotografica: «Ri-scatti» di Lorenzo Lazzati; domani, sabato, alle 17, nella sede «Peppino Impastato» ci sarà un incontro con l’autrice di «La donna che parlava coi sassi».Flavia Facco; lunedì incontro con l’autrice Maddalena Capalbi di «Macelleria di me» al Marylin’s bar, alle 19. Mercoledì, in sala Cervi alle 21, cineforum «Cinegrate». Giovedì, al polo culturale, alle 21, serata dal titolo «Tumore al seno: conoscerlo per combatterlo».

NERVIANO: La neonata Pro Loco si presenta alla cittadinanza

La Pro Loco si presente al paese. La nuova associazione infatti oggi, venerdì, alle 21, nella sala del Bergognone, invita tutti i concittadini ad una serata nella quale racconterà come si è arrivati alla nascita del gruppo e alle attività che si vogliono portare avanti in paese e sul territorio. L'incontro (che ha il patrocinio del Comune) servirà anche alla Pro Loco per raccogliere idee e contributi da parte dei nervianesi.

CORBETTA: Pranzo "Fifty Fifty"

Ritorna domenica il «Pranzo Fifty-fifty» organizzato dai ragazzi dell’oratorio di Corbetta.

L’iniziativa vede coinvolti i giovani corbettesi con un pranzo offerto alla comunità. I partecipanti potranno poi decidere in autonomia di lasciare un’offerta economia. La metà del ricavato del pranzo verrà utilizzata per l’acquisto di viveri per i bisognosi ed il restante per un progetto in oratorio. L’appuntamento è per le 12.30 all’oratorio cittadino con un pranzo a base di pasta al sugo e piselli e dolce al cucchiaio. Gli interessati potranno iscriversi visitando il sito internet www.parrocchiacorbetta.it e potranno decidere se prenotare per mangiare direttamente in oratorio oppure prenotando le porzioni d’asporto per consumarle poi a casa.

ABBIATEGRASSO: Abbiate guitar Festival

Secondo appuntamento con la prima edizione di Abbiate Guitar Festival, venerdì 1 marzo alle 21 nei sotterranei del Castello Visconteo ci sarà il concerto di Giovanni Seneca, con chitarra classica dell’800 battente. Ingresso gratuito

Sabato 2 marzo dalle 9.30 alle 23 nei Sotterranei del Castello Abbiategrasso Abbiate Games, Evento organizzato da Consulta Giovani e Assessorato alle Politiche Giovanili Comune Abbiategrasso. Ingresso gratuito.

Mercatino regionale Francese in piazza Castello da venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo. Ad aspettarvi troverete un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d'eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese.

Ingresso gratuito. Orari: venerdì dalle 12 alle 20; sabato e domenica dalle 9 alle 20.

ROSATE: Laboratorio su Canva

L’Associazione Civico 2 presenta Web giovane per i giovani – Laboratorio su «Canva». Sabato, 2 marzo, dalle 15.30 alle 17.30 al Centro Civico Morosini, laboratorio gratuito.

GAGGIANO: Concorso di poesia Città di Gaggiano

Domenica 3 marzo alle 16 - Sala Consiliare Comune di Gaggiano . Premiazione della 2° edizione del Concorso nazionale di poesia «Città di Gaggiano» organizzato dal Circolo Acli “Monsignor Teresio Ferraroni”in collaborazione con l'Associazione “Il Rachinaldo”.

Domenica 3 marzo alle 21 - Biblioteca Aldo e Cele Daccò Anpi Gaggiano, in collaborazione con l'Associazione Rachinaldo, organizza una serata in ricordo degli IMI - Internati militari italiani.

Con il patrocinio del Comune di Gaggiano

LEGNANO: Favole a colazione

Alla biblioteca di Mazzafame, dal 2 marzo, il sabato comincia con le “Favole a colazione”, la nuova iniziativa del programma della Bibliocomunità rivolta ai bambini. Ogni sabato l’appuntamento sarà in biblioteca alle 10 con le letture ad alta voce da parte delle bibliovolontarie e, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di fare colazione a un prezzo speciale al bar del Centro Pertini – Il Salice per tutte le bambine e i bambini che prenderanno in prestito un libro dalla biblioteca. Titolo del primo appuntamento sarà “L’albero”; una lettura ad alta voce e un piccolo laboratorio creativo curato dalle bibliovolontarie per bambini dai 4 ai 7 anni. La partecipazione è gratuita su prenotazione allo 0331547370 o all’email biblioteca.legnano@csbno.net.

LEGNANO: «Enzo Piccinini; un’amicizia per vivere»

Arriva anche a Legnano «Enzo Piccinini; un’amicizia per vivere», la mostra dedicata all’affermato chirurgo morto in un incidente stradale nel 1999 per il quale è in corso la causa di beatificazione. L’esposizione, realizzata per il Meeting di Rimini 2023 a cura della Fondazione Piccinini di Modena e di Student Office, associazione di studenti universitari di Bologna, sarà allestita a partire da sabato 2 marzo, al Centro parrocchiale San Magno (piazza San Magno 10) e sarà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 10 marzo.

«A 25 anni dalla sua morte, mentre è in corso la causa di beatificazione, che fa seguito al suo riconoscimento canonico come ‘servo di Dio’, vogliamo anche noi dare a tutti la possibilità di confrontarsi con l’umanità di questa persona eccezionale, emblematica anche nella professionalità e nel rapporto con i propri pazienti, curati e soprattutto umanamente accompagnati fino alla fine» spiega l’associazione Alcide De Gasperi.

La presentazione si terrà domani, sabato, alle 17 a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10).

VILLA CORTESE: Cineforum per ragazzi

Terzo appuntamento con la rassegna invernale del cineforum dedicato ai ragazzi. sabato 2 marzo, Nel cineteatro dell'oratorio verrà proiettato «Scuola Media – Gli anni peggioRI della mia vita», film del 2016 diretto da Steve Carr e tratto dall'omonimo romanzo di James Patterson e Chris Tebbetts, per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. L'ingresso è gratuito e saranno offerti bibita e pop corn.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: In mostra «Plastic project»

Il circolo degli Hobbisti in campo con la mostra fotografica «Plastic project». Un’occasione che darà la possibilità di riflettere sull’uso corretto di questo materiale.

Un appuntamento da non perdere, dedicato al tempo libero. A partire da oggi, sabato, fino alla fine del mese si terrà la Mostra fotografica «Plastic project», organizzata dal Circolo socio culturale Hobbisti con il patrocinio dal Comune di San Giorgio su Legnano.

Attraverso immagini pensate in forma artistica da Elena Bernucci e Giovanni Rombi, tale iniziativa intende sensibilizzare all’uso corretto e consapevole di questo materiale divenuto, nel tempo, sempre più parte integrante delle nostre abitudini quotidiane.

Dal punto di vista logistico, la mostra sarà esposta nell’atrio del Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente visitabile nei giorni e negli orari di apertura degli Uffici comunali al pubblico fino a fine gennaio 2024.

