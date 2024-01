Attivamente presenta il proprio candidato sindaco: è Federico Cerruto

Sorrisi e strette di mano. Così Federico Cerruto, l'agente immobiliare classe 1978, castanese ma originario di Corbetta, ha accolto coloro che sabato sera hanno partecipato alla serata di presentazione di quello che rappresenta il terzo candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Castano Primo. E' lui la carta che il gruppo civico Attivamente, che ha preso le mosse dall'esperienza politica maturata dall'attuale forza di minoranza, il Comitato per Castano, ha scelto di giocare. Sfiderà Alessandro Landini (centro sinistra) e Roberto Colombo (centro destra).

Il contesto

Sabato sera Villa Rusconi ha ospitato l'incontro che è servito ad ufficializzarne la corsa. Subito l'evocazione dell'immagine del ponte. Filippo Morando, presidente di Attivamente, ha subito preso la parola facendo il punto del percorso iniziato l'anno scorso:

"Il lavoro di cui vediamo gli effetti questa sera è partito un anno fa. Un lavoro che ci consente ora di guardare a giugno con un candidato espressione delle nostre volontà. Per questo vogliamo rivolgere un grazie alle famiglie che hanno sopportato e supportato le nostre assenze. "Come ponti per", il claim di questa nostra campagna elettorale, vuol dire costruirne metaforici, sistemarne alcuni e creare collegamenti tra persone affinché le stesse possano essere supportate: nel sociale, nella sanità, nella vita di tutti i giorni. Saranno sociale, scuola e sostenibilità, le "3S", i pilastri della nostra azione politica".

Il curriculum di Cerruto

Classe 1978, originario di Corbetta, Cerruto nel 1998 si è trasferito a Castano. Ha trascorso oltre metà della sua vita in paese, dove tuttora abita e lavora e vede crescere la propria famiglia. E' anche ufficiale dell'esercito del gruppo alpino in congedo. Lui, il diretto interessato, si è descritto così:

"Il mio lavoro come immobiliarista mi permette di acquisire due qualità: l'empatia, capacità di mettersi nei panni degli altri, capacità di ascoltare gli altri. Ma anche l'abilità nel trovare soluzioni, cosa che guiderà l'azione della nostra squadra con la quale andremo ad amministrare. La politica mi ha sempre appassionato, e ora ho trovato una casa in Attivamente, un gruppo che si basa sul civismo, inteso come sensibilità verso le esigenze della collettività e senso di responsabilità verso i propri doveri di cittadino".

"Non siamo né di destra né di sinistra: siamo per le idee"

Sul posizionamento ideologico, ha precisato Cerruto, "le idee saranno le caratteristiche della nostra azione amministrativa. Una pista ciclabile, è di destra o di sinistra? Non avere eternit sul territorio? Sostenere le attività imprenditoriali e sportive. E' di destra oppure di sinistra? Non siamo politici di professione, ognuno di noi ha un'attività e perciò sono ben consapevole delle preoccupazioni e aspirazioni delle famiglie castanesi".

Lo sport centrale nel programma elettorale di Attivamente

Il tema sportivo è centrale nel programma elettorale dei civici. E' durato infatti mezz'ora il dibattito condotto dallo stesso Cerruto, che ha chiacchierato delle tematiche sportive insieme alle amiche, pallavoliste e creatrici dell'associazione Cuore aperto di Busto Arsizio. Vanessa Giani (capitana della UYBA Volley di Busto) e Giuditta Lualdi, rispettivamente presidente e vicepresidente. Le due si occupano di rendere accessibile a tutti lo sport a Busto Arsizio. Cosa che intenderebbero realizzare anche a Castano Primo qualora il risultato elettorale dovesse dare loro ragione.

"Nella nostra vita lo sport è stato totalizzante - hanno raccontato le protagoniste del dibattito - Una fortuna che non tutti possono avere. Molte volte le famiglie devono fare delle scelte. Bisogna dunque fare il possibile per avvicinare bambini e ragazzi a entrare in contatto con valori come la condivisione e il sacrificio. E realizzare dunque progetti concreti che creino valore sociale e sportivo".

A Castano, per esempio, manca una squadra di pallavolo, ha evidenziato Cerruto che ha poi lanciato la sfida: "Cosa ne dite di poter giocare insieme questa partita: portare la pallavolo anche a Castano. Averla in paese potrebbe essere sinonimo di ulteriore attaccamento al territorio".

"Servono interventi per la zona a nord del paese. Un occhio anche per i parchi e piazza San Zenone. Quindi il sogno dello studentato"

La zona Nord di Castano è spaccata, secondo il candidato sindaco che ha quindi annunciato le prime proposte:

"C'è una spaccatura tra la zona Nord e il resto di Castano. Il Parco Sciaredo merita un'evoluzione. Va fatto un plauso all'Amministrazione uscente che ha avuto l'intuizione di riqualificarlo. Allora sogniamo che si doti di recinzioni di sicurezza, campo da basket e pallavolo, la grafica dei campi su proposta degli studenti insieme alle aree coperte. Abbiamo pensato anche a piazza San Zenone, che deve essere rivisitata inserendo parchi giochi, modificando la viabilità. E poi c'è il sogno dei sogni: quello dello studentato. Il paese è equidistante dalle università di Milano, Novara. Studenti in cerca di alloggi meritano di trovare soluzioni abitative temporanee con canoni a prezzi calmierati, il tutto in un centro dotato di bar, servizi e biblioteche. Necessario dunque stringere convenzioni commerciali con gli esercenti del paese così da creare un volano economico e un ritorno. Da prevedere anche circoli per anziani, mix tra giovani e anziani è esclusivo e sinonimo di benessere per il paese. Nei prossimi giorni andremo a definire il calendario dei nostri incontri, confronto con la cittadinanza".

La conclusione della serata

Cerruto ha infine chiamato attorno a sé la squadra di Attivamente e concluso la serata parafrasando Ghandi dicendo: "Se credo di poterlo fare, acquisirò certamente la capacità di farlo, anche se all'inizio potrei non averla".